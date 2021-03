Χρυσές Σφαίρες 2021: Οι μεγάλοι νικητές και οι... χαμένοι της απονομής (Videos)

Η ταινία «Nomadland» και το πολυσυζητημένο σίκουελ του «Μπόρατ» ήταν οι μεγάλοι νικητές της 78ης τελετής απονομής για τις Χρυσές Σφαίρες 2021, κερδίζοντας τα βραβεία καλύτερης ταινίας, στις κατηγορίες του δράματος και της κωμωδίας αντίστοιχα.

Μάλιστα, η σκηνοθέτιδα του «Nomadland», Κλοέ Ζάο, έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας από το 1984, όταν η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ είχε κερδίσει το ίδιο βραβείο για το «Γεντλ».



Chloé Zhao takes home the award for Best Motion Picture Director for Nomadland. #GoldenGlobespic.twitter.com/YvPeTUvn1b — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Αναφορικά με τα τηλεοπτικά βραβεία, τα «Schitt’s Creek», «Queen’s Gambit» και «The Crown» διακρίθηκαν ως οι καλύτερες σειρές με κορυφαίες ερμηνείες

Στους μεγάλους «χαμένους» της βραδιάς συγκαταλέγεται το «Mank» του Ντέιβιντ Φίντσερ, που έφυγε από την απονομή με άδεια χέρια παρόλο που είχε εξασφαλίσει έξι υποψηφιότητες για σημαντικά βραβεία.

Από την άλλη, το «Στέμμα» χάρισε τρια βραβεία ερμηνείας στην Έμα Κόριν (πριγκίπισα Νταϊάνα), τον Τζος Ο Κόνορ (Πρίγκιπας Κάρολος),όπως και την Γκίλιαν Άντερσον, που υποδύθηκε τη Μάργκαρετ Θάτσερ.



Δείτε παρακάτω αναλυτικά τους φετινούς νικητές στις «Χρυσές Σφαίρες 2021»



Καλύτερη δραματική ταινία

Nomadland



Καλύτερη δραματική σειρά

Το Στέμμα



Καλύτερος Α' ανδρικός ρόλος σε δραματική ταινία

Τσάντγουικ Μπόουζμαν



Καλύτερος Α' ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά

Τζος Ο'Κόνορ



Καλύτερος Β' ανδρικός ρόλος σε ταινία

Ντάνιελ Καλούγια



Βραβείο Σέσιλ Μπ. Ντε Μιλ

Τζέιν Φόντα



Καλύτερο μιούζικαλ ή κωμωδία

Μπόρατ 2



Καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι

Io sì (Seen)



Καλύτερος Β' γυναικείος ρόλος σε ταινία

Τζόντι Φόστερ



Καλύτερος Α' γυναικείος ρόλος σε δραματική ταινία

Άντρα Ντέι



Καλύτερο σενάριο σε ταινία

Η δίκη των 7 του Σικάγου



Καλύτερος σκηνοθέτης σε ταινία

Κλοέ Ζάο



Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία

Minari



Καλύτερος Α' ανδρικός ρόλος σε μιούζικαλ ή κωμωδία

Σάσα Μπάρον Κοέν



Καλύτερος Α' γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά

Έμα Κόριν



Καλύτερος Α' γυναικείος ρόλος σε μιούζικαλ ή κωμωδία

Ρόζαμουντ Πάικ



Καλύτερη πρωτότυπη μουσική επένδυση

Soul



Καλύτερος Α' γυναικείος ρόλος σε μίνι σειρά ή τηλεταινία

Άνια Τέιλορ-Τζόι



Καλύτερος Α' γυναικείος ρόλος σε μιούζικαλ ή κωμωδία

Κάθριν Ο'Χάρα



Carol Burnett Award for Achievement in Television

Νόρμαν Λίαρ



Καλύτερος Α' ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά ή τηλεταινία

Μαρκ Ράφαλο



Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων

Soul



Καλύτερη μίνι σειρά ή τηλεταινία

Το γκαμπί της βασίλισσας



Καλύτερος Α' ανδρικός ρόλος σε μιούζικαλ ή κωμωδία

Τζέισον Σουντέικις



Καλύτερος Β' ανδρικός ρόλος σε σειρά, μίνι σειρά ή τηλεταινία

Τζον Μπογιέγκα



Καλύτερη μουσική ή κωμική σειρά

Schitt's Creek



Καλύτερος Β' γυναικείος ρόλος σε σειρά, μίνι σειρά ή τηλεταινία

Τζίλιαν Άντερσον

