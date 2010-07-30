Ξύλο στο Βουκουρέστι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Βουκουρέστι πριν από την έναρξη του αγώνα της τοπικής Ντιναμό με την Χάϊντουκ Σπλιτ. Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στον γ’ προκριματικό του Γιουρόπα Λιγκ και στα πέριξ του γηπέδου συγκρούστηκαν Ρουμάνοι και Κροάτες χούλιγκανς. Οι υλικές ζημιές ήταν μεγάλες, ένας Κροάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η αστυνομία έκανε χρήση χημικών για να χωρίσει τους συμπλεκόμενους.
Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Βουκουρέστι πριν από την έναρξη του αγώνα της τοπικής Ντιναμό με την Χάϊντουκ Σπλιτ. Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στον γ’ προκριματικό του Γιουρόπα Λιγκ και στα πέριξ του γηπέδου συγκρούστηκαν Ρουμάνοι και Κροάτες χούλιγκανς. Οι υλικές ζημιές ήταν μεγάλες, ένας Κροάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η αστυνομία έκανε χρήση χημικών για να χωρίσει τους συμπλεκόμενους.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.