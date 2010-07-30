Ξύλο στο Βουκουρέστι

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Βουκουρέστι πριν από την έναρξη του αγώνα της τοπικής Ντιναμό με την Χάϊντουκ Σπλιτ. Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στον γ’ προκριματικό του Γιουρόπα Λιγκ και στα πέριξ του γηπέδου συγκρούστηκαν Ρουμάνοι και Κροάτες χούλιγκανς. Οι υλικές ζημιές ήταν μεγάλες, ένας Κροάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η αστυνομία έκανε χρήση χημικών για να χωρίσει τους συμπλεκόμενους.

