search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025 21:26
search
MENU CLOSE

30.07.2010 07:08

Ξύλο στο Βουκουρέστι

30.07.2010 07:08
Ξύλο στο Βουκουρέστι - Media

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Βουκουρέστι πριν από την έναρξη του αγώνα της τοπικής Ντιναμό με την Χάϊντουκ Σπλιτ. Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στον γ’ προκριματικό του Γιουρόπα Λιγκ και στα πέριξ του γηπέδου συγκρούστηκαν Ρουμάνοι και Κροάτες χούλιγκανς. Οι υλικές ζημιές ήταν μεγάλες, ένας Κροάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η αστυνομία έκανε χρήση χημικών για να χωρίσει τους συμπλεκόμενους.

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Βουκουρέστι πριν από την έναρξη του αγώνα της τοπικής Ντιναμό με την Χάϊντουκ Σπλιτ. Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στον γ’ προκριματικό του Γιουρόπα Λιγκ και στα πέριξ του γηπέδου συγκρούστηκαν Ρουμάνοι και Κροάτες χούλιγκανς. Οι υλικές ζημιές ήταν μεγάλες, ένας Κροάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η αστυνομία έκανε χρήση χημικών για να χωρίσει τους συμπλεκόμενους.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zelensky 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Θέλει να θέσει σε δημοψήφισμα το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ – Ζητά κατάπαυση πυρός 60 ημερών από τη Ρωσία

kallithea-fotia-234
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλλιθέα: Απανθρακωμένα ανασύρθηκαν δύο άτομα που είχαν εγκλωβιστεί σε φωτιά σε διαμέρισμα

dentro syntagma – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά στο Σύνταγμα: Το video με Μουτσινά, Σωτηροπούλου και… Δούκα  για το γλέντι της παραμονής 

efxes_1
ΕΛΛΑΔΑ

«Νύχτα των ευχών»: Μαγεία από χιλιάδες φαναράκια στον ουρανό της Αθήνας (Photo)

vardousia-
ΕΛΛΑΔΑ

Βαρδούσια: Εντοπίστηκαν νεκροί και κάτω από χιονοστιβάδα τέσσερις ορειβάτες – Τρεις άνδρες και μια γυναίκα που η παρουσία της δεν ήταν γνωστή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

thodi-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Έφη Θώδη κατά Νίκου Οικονομόπουλου: «Απαράδεκτος, θα τον παρακαλέσω να μην ξαναπεί αυτό το τραγούδι» (Video)

vitrina-ekptoseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

Αντίστροφη μέτρηση για την εξαφάνιση των πολικών αρκούδων - Media
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι πολικές αρκούδες «ξαναγράφουν το DNA τους» για να επιβιώσουν από την υπερθέρμανση της Αρκτικής

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025 21:23
zelensky 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Θέλει να θέσει σε δημοψήφισμα το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ – Ζητά κατάπαυση πυρός 60 ημερών από τη Ρωσία

kallithea-fotia-234
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλλιθέα: Απανθρακωμένα ανασύρθηκαν δύο άτομα που είχαν εγκλωβιστεί σε φωτιά σε διαμέρισμα

dentro syntagma – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά στο Σύνταγμα: Το video με Μουτσινά, Σωτηροπούλου και… Δούκα  για το γλέντι της παραμονής 

1 / 3