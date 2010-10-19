ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 21:42
19.10.2010 07:05

Θρίλερ στην Τσετσενία

Επίθεση από αντάρτες και καμικάζι δέχτηκε το πρωί της Τρίτης το κτίριο του κοινοβουλίου της Τσετσενίας. Λίγο πριν τις 10:00 ώρα Ελλάδος, το πρακτορείο Interfax μεταφέροντας δήλωση αστυνομικής πηγής, μετέδωσε πως όλοι οι αντάρτες που συμμετείχαν στην επίθεση, σκοτώθηκαν από τις κυβερνητικές δυνάμεις.

Επίθεση από αντάρτες και καμικάζι δέχτηκε το πρωί της Τρίτης το κτίριο του κοινοβουλίου της Τσετσενίας με αποτέλεσμα 2 νεκρούς φρουρούς ασφαλείας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του υπ. Εσωτερικών στο Γκρόζνι.

Την ίδια ώρα επίθεση δέχτηκε και το υπουργείο Γεωργίας της Τσετσενίας ενώ τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία κάνουν λόγο και για ομήρους που κρατούνται από τους αντάρτες μέσα στο Κοινοβούλιο.

Το ΡΙΑ-Νόβοστι μιλά για επίθεση αυτοκτονίας και μεταδίδει ότι ο βομβιστής καμικάζι πυροδότησε τα εκρηκτικά τα οποία μετέφερε ακριβώς έξω από το κοινοβούλιο ενώ οι δύο ένοπλοι αντάρτες αντάλλαξαν πυροβολισμούς με τους φρουρούς ασφαλείας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, το επεισόδιο βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ σκοπό έχουν την «εξόντωση των τρομοκρατών» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και το ΡΙΑ-Νόβοστι.

Λίγο πριν τις 10:00 ώρα Ελλάδος, το πρακτορείο Interfax μεταφέροντας δήλωση αστυνομικής πηγής, μετέδωσε πως όλοι οι αντάρτες που συμμετείχαν στην επίθεση, σκοτώθηκαν από τις κυβερνητικές δυνάμεις.

Κάποιες πηγές αναφέρουν ότι οι πυροβολισμοί ξέσπασαν κοντά στο γραφείο του προέδρου του κοινοβουλίου, αλλά ο πρόεδρος φέρεται να είναι ζωντανός και εντός του κτηρίου.

Ο Ρώσος υπουργός Εσωτερικών επισκέπτεται την Τσετσενία και φέρεται να βρίσκεται σε έκτακτη συνάντηση με τον πρόεδρο Ραμζάν Καντίροφ.

