search
ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 18:45
search
MENU CLOSE

06.04.2012 06:31

Αιχμές Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθήνας κατά Κουκουλόπουλου και Μπεγλίτη

06.04.2012 06:31
Αιχμές Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθήνας κατά Κουκουλόπουλου και Μπεγλίτη - Media

Αιχμές κατά Κουκουλόπουλου και Μπεγλίτη άφησε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αθήνας, με αφορμή δηλώσεις τους για το απονενοημένο διάβημα στο οποίο οδηγήθηκε ο 77χρονος συνταξιούχος φαρμακοποιός, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «ανερυθρίαστα βγήκαν και δήλωσαν δημόσια, ο μεν κ. Μπεγλίτης ότι δεν γνωρίζει ποιος έφαγε τα λεφτά του, ο ίδιος ή τα παιδιά του, ο δε κ. Κουκουλόπουλος ότι ο εκλιπών καλύτερα θα ήταν να δώσει εξηγήσεις για την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης των τελευταίων ετών».

Αιχμές κατά Κουκουλόπουλου και Μπεγλίτη άφησε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αθήνας, με αφορμή δηλώσεις τους για το απονενοημένο διάβημα στο οποίο οδηγήθηκε ο 77χρονος συνταξιούχος φαρμακοποιός, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «ανερυθρίαστα βγήκαν και δήλωσαν δημόσια, ο μεν κ. Μπεγλίτης ότι δεν γνωρίζει ποιος έφαγε τα λεφτά του, ο ίδιος ή τα παιδιά του, ο δε κ. Κουκουλόπουλος ότι ο εκλιπών καλύτερα θα ήταν να δώσει εξηγήσεις για την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης των τελευταίων ετών».

Παράλληλα, στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο σύλλογος τονίζει ότι «οι ηθικοί αυτουργοί, αντί να σιωπούν, να προβληματιστούν και να κάνουν την αυτοκριτική τους, προκαλούν το κοινό αίσθημα με δηλώσεις τους, αφήνοντας υπονοούμενα, στην προσπάθεια τους να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα, που είναι ότι οι ίδιοι και η παρέα τους, έχουν οδηγήσει τον ελληνικό λαό στην απόγνωση».

Επιπλέον, ο ΦΣΑ επιτίθεται ευθέως στον Κουκουλόπουλο, αναφέροντας πως «σίγουρα με το θάνατο του Δημήτρη Χριστούλα επετεύχθη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, όπως ακριβώς το επιθυμεί».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ioannina
ΕΛΛΑΔΑ

Έντονα καιρικά φαινόμενα «βύθισαν» τα Ιωάννινα – Πλημμύρες σε δρόμους και πτώσεις δέντρων μετά από ισχυρή βροχή και χαλάζι (Video)

berlin-g9c4493328_1920
ΚΟΣΜΟΣ

«Ντροπιαστικό»: Πολιτική πίεση στον Μερτς μετά την αποτυχία της Γερμανίας να κερδίσει μια έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

samaras-7345
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Φουντώνουν οι φήμες για κόμμα Σαμαρά – Μιλά την Παρασκευή σε εκδήλωση στο Ηράκλειο

Ford-CX727-EU-cx727_49550_front_3_4_exterior_tracking_dam_desire_lhd-16×9-2160×1215-bb-three_quarter_water_tracking.jpg.renditions.extra-large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Ford Mustang Mach-E είναι ένα μοντέλο με τρεις προσωπικότητες (photos)

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό εργατικό ατύχημα στο Ρέθυμνο: Παγιδεύτηκε το χέρι 27χρονου σε μηχανή κιμά – Διεκομίσθη εσπευσμένα στο ΚΑΤ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

syntaxeis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αναδρομικά-«ανάσα» έως 7.800 ευρώ μετά από δικαστικό μπλόκο στον ΕΦΚΑ

androulakis axtsioglou – salmas – karystianou – new
ΚΑΛΧΑΣ

4 συμπεράσματα από 6 γκάλοπ και η Καρυστιανού, τα βάρη του Τσίπρα, η προοδευτική διακυβέρνηση, το «σενάριο εν κινήσει», ο Σαλμάς, οι παγκίτες και Κασσελάκης

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

timologio-revmatos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καμπανάκι Κομισιόν: 3 λόγοι που η Ελλάδα έχει τιμές ρεύματος υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 18:45
ioannina
ΕΛΛΑΔΑ

Έντονα καιρικά φαινόμενα «βύθισαν» τα Ιωάννινα – Πλημμύρες σε δρόμους και πτώσεις δέντρων μετά από ισχυρή βροχή και χαλάζι (Video)

berlin-g9c4493328_1920
ΚΟΣΜΟΣ

«Ντροπιαστικό»: Πολιτική πίεση στον Μερτς μετά την αποτυχία της Γερμανίας να κερδίσει μια έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

samaras-7345
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Φουντώνουν οι φήμες για κόμμα Σαμαρά – Μιλά την Παρασκευή σε εκδήλωση στο Ηράκλειο

1 / 3