Αιχμές Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθήνας κατά Κουκουλόπουλου και Μπεγλίτη

Αιχμές κατά Κουκουλόπουλου και Μπεγλίτη άφησε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αθήνας, με αφορμή δηλώσεις τους για το απονενοημένο διάβημα στο οποίο οδηγήθηκε ο 77χρονος συνταξιούχος φαρμακοποιός, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «ανερυθρίαστα βγήκαν και δήλωσαν δημόσια, ο μεν κ. Μπεγλίτης ότι δεν γνωρίζει ποιος έφαγε τα λεφτά του, ο ίδιος ή τα παιδιά του, ο δε κ. Κουκουλόπουλος ότι ο εκλιπών καλύτερα θα ήταν να δώσει εξηγήσεις για την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης των τελευταίων ετών».

Αιχμές κατά Κουκουλόπουλου και Μπεγλίτη άφησε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αθήνας, με αφορμή δηλώσεις τους για το απονενοημένο διάβημα στο οποίο οδηγήθηκε ο 77χρονος συνταξιούχος φαρμακοποιός, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «ανερυθρίαστα βγήκαν και δήλωσαν δημόσια, ο μεν κ. Μπεγλίτης ότι δεν γνωρίζει ποιος έφαγε τα λεφτά του, ο ίδιος ή τα παιδιά του, ο δε κ. Κουκουλόπουλος ότι ο εκλιπών καλύτερα θα ήταν να δώσει εξηγήσεις για την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης των τελευταίων ετών».

Παράλληλα, στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο σύλλογος τονίζει ότι «οι ηθικοί αυτουργοί, αντί να σιωπούν, να προβληματιστούν και να κάνουν την αυτοκριτική τους, προκαλούν το κοινό αίσθημα με δηλώσεις τους, αφήνοντας υπονοούμενα, στην προσπάθεια τους να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα, που είναι ότι οι ίδιοι και η παρέα τους, έχουν οδηγήσει τον ελληνικό λαό στην απόγνωση».

Επιπλέον, ο ΦΣΑ επιτίθεται ευθέως στον Κουκουλόπουλο, αναφέροντας πως «σίγουρα με το θάνατο του Δημήτρη Χριστούλα επετεύχθη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, όπως ακριβώς το επιθυμεί».