ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 19:16
27.09.2012 21:00

Η Χρυσή Αυγή ζητά 300.000 ευρώ από βουλευτή της ΝΔ

Αγωγή κατά του βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Κυριαζίδη κατέθεσε η Χρυσή Αυγή επικαλούμενη τη δήλωση που είχε κάνει ο βουλευτής στο ΒΗΜΑ 99,5 περί «εγκληματικής σπείρας».

Στην αγωγή της η Χ.Α ζητά από τον βουλευτή της ΝΔ να της καταβάλει 300.000 ευρώ, να προχωρήσει σε ανακοίνωση στην οποία θα ανασκευάζει τα όσα δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό. Επίσης ζητά η ανακοίνωση αυτή να μεταδοθεί ως πρώτη είδηση από τον ΒΗΜΑ 99,5 και επί 7ήμερο από την εκπομπή του σταθμού «Πρωινές Διαδρομές».

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση του κ. Κυριαζίδη είχε γίνει μετά το έντονο φραστικό επεισόδιο που είχε σημειωθεί στη Βουλή μεταξύ του ίδιου και των βουλευτών της Χρυσής Αυγής σχετικά με τη σημαία και τη χρήση της.

