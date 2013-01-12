12.01.2013 00:03

Υπερψηφίστηκε το φορολογικό νομοσχέδιο

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία του φορολογικού νομοσχεδίου, με τη συζήτηση να εξελίσσεται σε σκληρή διαμάχη μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Συνολικά ψήφισαν 288 βουλευτές,  με 162 να τάσσονται υπέρ και  126 κατά.
Από την συνεδρίαση απουσίαζαν και δεν ψήφισαν οι Ευ. Βενιζέλος και Φώτης Κουβέλης, ενώ η συζήτηση είχε ιδιαίτερη ένταση, καθώς ο Γιάννης Στουρνάρας  κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν έχουν προτάσεις  και τόνισε την αναγκαιότητα της ψήφισης του νέου.

Μάλιστα, χαρακτήρισε «τζάμπα μάγκες» τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ  ο Π. Λαφαζάνης αποκάλεσε τον υπουργό οικονομικών «πολιτικό τρομοκράτη».
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υπήρξε «σύρραξη» ανάμεσα στη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ για την κοινωνική βία, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Μάκη Βορίδη, να καλεί τον ΣΥΡΙΖΑ να αναλογιστεί, μήπως με δηλώσεις σαν αυτές του Στάθη Παναγούλη προ καιρού, ή τους χαρακτηρισμούς στελεχών του περί «προδοτών και δωσιλόγων», δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έκρηξη κοινωνικής βίας μέσω της ρητορικής του αυτής.

Νωρίτερα  η Ντόρα Μπακογιάννη μιλώντας στην Ολομέλεια χαρακτήρισε το φορολογικό νομοσχέδιο «άθροισμα φορολογικών και εισπρακτικών μέτρων και όχι βαθιά μεταρρύθμιση, όπως θα έπρεπε να είναι», ξεκαθαρίζοντας, όμως, ότι λόγω των συνθηκών είναι αναγκασμένη να το υπερψηφίσει.

Και από την πλευρά της ΔΗΜΑΡ, όμως, η Ασημίνα Ξηροτύρη εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις, ειδικά για το άρθρο 2 του νομοσχεδίου που αφορά στην φορολόγηση των καταθέσεων.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Γιώργος Μαυραγάνης έστειλε αυστηρό μήνυμα για την πάταξη της φοροδιαφυγής, τονίζοντας ότι το οικονομικό επιτελείο θα είναι ιδιαιτέρως σκληρό με εκείνους που έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό χωρίς να τα δηλώσουν.

Για πολιτική που «έχει οδηγήσει την ελληνική οικογένεια σε αδιέξοδο, ανεργία και φτώχεια» έκανε λόγο ο Πάνος Καμμένος.

karditsa-tragoudistis
ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Οργή και αναπάντητα ερωτήματα για τη δολοφονία του τραγουδιστή – «Δεν ξέρουμε γιατί τον σκότωσαν», λέει η οικογένειά του (Video)

evelina nikoliza 98- new
LIFESTYLE

Εβελίνα Νικόλιζα για τη Μπέσσυ Αργυράκη: Είχα θυμό προς τη μητέρα μου γιατί έλειπε πολύ όταν ήμουν μικρή

beirut-23423
ΚΟΣΜΟΣ

Παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου – Nέο τελεσίγραφο Τραμπ, το Ισραήλ συνεχίζει να χτυπά Ιράν και Λίβανο – Live οι εξελίξεις

netanyahu1
ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Ο Τραμπ βλέπει πιθανότητες για συμφωνία με το Ιράν «που θα διαφυλάσσει τα ζωτικά συμφέροντα του Ισραήλ»

pierrakakis ant1 887- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεν αποκλείει νέα μέτρα ο Πιερρακάκης, μετά το fuel pass

Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS_PLAKIAS_270125
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς για δίκη των Τεμπών: Γιατί δεν πρότειναν τον Κοκοτσάκη ως μάρτυρα;

venizelos el aerodromio
ΕΛΛΑΔΑ

«Ελ. Βενιζέλος»: Τα σύννεφα του πολέμου φτάνουν πάνω από τα Σπάτα - Ακυρώσεις πτήσεων στα κόκκινα οι κρατήσεις 

PIERRAKAKIS_PETRALIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα μέτρα: Fuel Pass για εισοδήματα ως 25.000 ευρώ συν προσαυξήσεις για παιδιά, 20 λεπτά το λίτρο η επιδότηση στο diesel κίνησης (Video)

venzini 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμή για το FuelPass πριν το Πάσχα, την άλλη εβδομάδα οι αιτήσεις διπλό όφελος για οχήματα με diesel

bakaliaros_afalatosi2
CUCINA POVERA

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

karditsa-tragoudistis
ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Οργή και αναπάντητα ερωτήματα για τη δολοφονία του τραγουδιστή – «Δεν ξέρουμε γιατί τον σκότωσαν», λέει η οικογένειά του (Video)

evelina nikoliza 98- new
LIFESTYLE

Εβελίνα Νικόλιζα για τη Μπέσσυ Αργυράκη: Είχα θυμό προς τη μητέρα μου γιατί έλειπε πολύ όταν ήμουν μικρή

beirut-23423
ΚΟΣΜΟΣ

Παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου – Nέο τελεσίγραφο Τραμπ, το Ισραήλ συνεχίζει να χτυπά Ιράν και Λίβανο – Live οι εξελίξεις

1 / 3