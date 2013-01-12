Υπερψηφίστηκε το φορολογικό νομοσχέδιο

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία του φορολογικού νομοσχεδίου, με τη συζήτηση να εξελίσσεται σε σκληρή διαμάχη μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Συνολικά ψήφισαν 288 βουλευτές, με 162 να τάσσονται υπέρ και 126 κατά.

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν και δεν ψήφισαν οι Ευ. Βενιζέλος και Φώτης Κουβέλης, ενώ η συζήτηση είχε ιδιαίτερη ένταση, καθώς ο Γιάννης Στουρνάρας κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν έχουν προτάσεις και τόνισε την αναγκαιότητα της ψήφισης του νέου.

Μάλιστα, χαρακτήρισε «τζάμπα μάγκες» τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Π. Λαφαζάνης αποκάλεσε τον υπουργό οικονομικών «πολιτικό τρομοκράτη».

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υπήρξε «σύρραξη» ανάμεσα στη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ για την κοινωνική βία, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Μάκη Βορίδη, να καλεί τον ΣΥΡΙΖΑ να αναλογιστεί, μήπως με δηλώσεις σαν αυτές του Στάθη Παναγούλη προ καιρού, ή τους χαρακτηρισμούς στελεχών του περί «προδοτών και δωσιλόγων», δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έκρηξη κοινωνικής βίας μέσω της ρητορικής του αυτής.

Νωρίτερα η Ντόρα Μπακογιάννη μιλώντας στην Ολομέλεια χαρακτήρισε το φορολογικό νομοσχέδιο «άθροισμα φορολογικών και εισπρακτικών μέτρων και όχι βαθιά μεταρρύθμιση, όπως θα έπρεπε να είναι», ξεκαθαρίζοντας, όμως, ότι λόγω των συνθηκών είναι αναγκασμένη να το υπερψηφίσει.

Και από την πλευρά της ΔΗΜΑΡ, όμως, η Ασημίνα Ξηροτύρη εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις, ειδικά για το άρθρο 2 του νομοσχεδίου που αφορά στην φορολόγηση των καταθέσεων.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Γιώργος Μαυραγάνης έστειλε αυστηρό μήνυμα για την πάταξη της φοροδιαφυγής, τονίζοντας ότι το οικονομικό επιτελείο θα είναι ιδιαιτέρως σκληρό με εκείνους που έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό χωρίς να τα δηλώσουν.

Για πολιτική που «έχει οδηγήσει την ελληνική οικογένεια σε αδιέξοδο, ανεργία και φτώχεια» έκανε λόγο ο Πάνος Καμμένος.

