Διαψεύδει η Michelin ότι θα φύγει από την Ελλάδα

Η εταιρεία ελαστικών Michelin, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, διαψεύδει με επίσημη ανακοίνωσή της τις φήμες σύμφωνα με τις οποίες η εταιρεία έχει την πρόθεση να κλείσει την ελληνική θυγατρική της.

«Η Michelin δεν πρόκειται να κλείσει την θυγατρική της στην Ελλάδα. Αντιθέτως, η Michelin προτίθεται να ενισχύσει μακροχρόνια την παρουσία της στις αγορές που έχουν μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης και η Ελλάδα είναι μία από αυτές» επισημαίνει ο David Jean, Commercial Director της Michelin στην Ελλάδα.

Η Michelin, σύμφωνα με τον κ. David Jean έχει σκοπό να δημιουργήσει μια νέα εμπορική ζώνη. Αυτή η νέα εμπορική ζώνη ονομάστηκε «Europe Centrale Sud» και περιλαμβάνει μαζί με την Ελλάδα, που θα έχει δεσπόζουσα θέση τις: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, FYROM, Κροατία, Κύπρο, Ουγγαρία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σερβία και Σλοβενία. Η κεντρική διοίκηση της εμπορικής ζώνης θα έχει έδρα το Βουκουρέστι.

«Αυτή η νέα οργάνωση δεν θα επηρεάσει τις καθημερινές εμπορικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και δεν θα αλλάξει τίποτα για τους καταναλωτές και τους πελάτες της εταιρείας. Οι εμπορικές ομάδες της Michelin στην Ελλάδα θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους πελάτες με την ίδια ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντων. Η Ελλάδα άλλωστε, θα είναι η σημαντικότερη αγορά για την Michelin στη νέα εμπορική ζώνη και το ελληνικό εμπορικό τμήμα θα δει την περιοχή ευθύνης του να εξαπλώνεται καθώς αναλαμβάνει και την περιοχή της Αλβανίας» αναφέρει ο κ. David Jean και συνεχίζει:

«Ο στόχος της νέας οργάνωσης είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση των πωλήσεων μεριμνώντας πάντοτε για το όφελος στον τελικό καταναλωτή. Γι' αυτό η εμπορική διαχείριση των πωλήσεων των κρατών αυτών (τιμολόγηση) θα πραγματοποιείται από το Βουκουρέστι».

