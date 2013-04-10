O Θάνος Ασκητής εξηγεί αν το πρώτο ραντεβού πρέπει να οδηγεί μοιραία στο σεξ

«Το πρώτο ραντεβού και για τα δυο φύλα, θεωρείται ιδανικό, αφού η συνάντηση αυτή είναι γεμάτη προσδοκίες και επιθυμίες. Όλα είναι ένα σενάριο με πολλές φαντασιώσεις και ονειρικές διεκδικήσεις ενός τέλειου ραντεβού».

Η αγωνία κορυφώνεται μαζί με τον φόβο της διπλής προβολής: α)πόσο θα είναι αρεστός στον άλλο που θα συναντήσει, αλλά και β)πόσο θα του αρέσει ο άλλος στο πρώτο αυτό ραντεβού.



Κανένας δεν περιμένει στο πρώτο ραντεβού να δείξει όλη την αλήθεια του, αφού «φοράμε και οι δυο τα καλά μας ρούχα!» γράφει ο Θάνος Ασκητής. Η εικόνα που κυριαρχεί είναι εκείνη της διερεύνησης στο να «σε ψάξω να σε γνωρίσω πιο μέσα και να δω τα θετικά που με έχουν εντυπωσιάσει από σένα, αλλά και τα πιθανά αρνητικά που θα έχεις!». Η συνάντηση αυτή που έρχεται μέσα από τον εντυπωσιασμό της γνωριμίας εκφράζει ουσιαστικά τη δυναμική που παράγεται στη προσπάθεια μιας επικοινωνίας που στηρίζεται στα στοιχεία του χαρακτήρα μας και της προσωπικότητας μας.



Είναι αλήθεια ότι αυτό το ραντεβού που βρίσκεται μεταξύ ωραιοποίησης αλλά και…εξετάσεων και οι δυο υποψήφιοι..σύντροφοι, είναι αμυντικοί και αποφεύγουν πιθανές παγίδες απομυθοποίησης, αφού ο ''μύθος'' του σε θέλω και μου αρέσεις είναι το βασικό μας κίνητρο στο να βρεθούμε», λέει χαρακτηριστικά ο Θάνος Ασκητής στο Πινάκιο



Πώς από το πρώτο προκύπτει το δεύτερο ραντεβού;



Στην συνέχεια θίγει το πώς από το πρώτο ραντεβού μπορεί να προκύψει το δεύτερο, αλλά και τι περιμένει ο ένας από τον άλλο σύντροφο σε αυτό.



«Το ερώτημα πόσο σημαντικό είναι στο κλείσιμο αυτού του ραντεβού, να ξαναβρεθούμε έχει αξία στο εάν αληθινά έχουμε γοητευτεί, ο ένας από τον άλλο στον ίδιο βαθμό, που σίγουρα το αυθόρμητο ''θα τηλεφωνηθούμε'', υπόσχεται την επομένη φόρα. Βέβαια, το χρώμα αυτού του ραντεβού από φιλικό σε ερωτικό καθορίζει τη ταυτότητα αυτής της εικόνας που ένα φιλί, ένα χάδι, ένα άγγιγμα με νόημα, ανοίγει τη πόρτα των φαντασιώσεων και της σεξουαλικής επιθυμίας, για το τι περιμένει ο ένας από τον άλλον…Αυτό το ραντεβού μπορεί να σημαίνει την παρακάτω συναισθηματική και σεξουαλική αφύπνιση μιας σχέσης που γεννιέται, άρα είναι σημαντικό ως ξεκίνημα, κάτι πολύ όμορφο και σπουδαίο ίσως και να μην είναι τίποτα άλλο, πέρα από ένα ''χαμένο βράδυ''. Και έτσι όμως να είναι, έχει τη σημασία ότι βρεθήκαμε αλλά δεν πειστήκαμε ότι αξίζει να ξαναβρεθούμε!»



Σεξ από το πρώτο ραντεβού;



Ο Δρ. Θάνος Ασκητής, εξηγεί στο Πινάκιο πως ακόμη μπορεί να προκύψει και σεξ από την πρώτη ιδιαίτερη συνάντηση και μάλιστα χαρακτηρίζει ώριμα και ειλικρινή τα ζευγάρια αυτά. «Στο πρώτο ραντεβού τόσο ο ένας όσο και ο άλλος έχει προετοιμαστεί για κάθε πιθανή πρόκληση και πρόσκληση που ακόμα και το σεξ παίζει, εάν είναι αποδεκτό και από τις δυο μεριές, ώστε ταμπού προκαταλήψεις ενοχές αλλά και φόβοι να μην το σταματήσουν. Ίσως ακόμη και σήμερα που η απελευθέρωση στα δυο φύλα, δίνει το δικαίωμα στη γυναίκα ,το πρώτο ραντεβού να το δει στο ερωτικό της κρεβάτι, χωρίς να χρεώσει τον άνδρα ότι βγήκε μαζί της, μόνο για αυτό, δείχνοντας την επιλογή της . Έτσι θα απολαύσει μαζί του αυτό που θέλει, χωρίς να φοβάται να μην χαρακτηριστεί ''εύκολη''. Ακόμη και η νοοτροπία και η αντίληψη ότι δεν πρέπει να κάνει εύκολα σεξ μαζί του, γιατί εκείνος μετά θα την αφήσει, αφού πήρε γρήγορα αυτό που ήθελε, θεωρώντας ότι ''μου έκατσε πολύ εύκολα, είναι πολύ ξεβγαλμένη», είναι εντελώς λάθος.



Πολλά ζευγάρια που έκαναν σεξ στο πρώτο ραντεβού, είναι πιο ώριμα και ειλικρινή, που έχτισαν στη συνέχεια μια ωραία σχέση, από εκείνα που υποκριτικά απέφυγαν να εκφράσουν τη επιθυμία τους, γιατί ήταν ακόμη πολύ νωρίς!».



Τα πολλά πρόσωπα



«Συμπερασματικά, το πρώτο ραντεβού έχει πολλά πρόσωπα που δείχνουν μεταξύ τους ,οι ''καινούργιοι σύντροφοι''. Το πόσο σημαντικό είναι το πρώτο ραντεβού μιας σχέσης που προσδοκά την ζωή της, εξαρτάται από τι ζητάει-ψάχνει ο ένας από τον άλλον, ώστε πραγματικά από το πρώτο λεπτό της γνωριμίας μας, η ζωή μας είναι σημαντική γιατί είμαστε μαζί.



Τέλος, μια σχέση που στη πρώτη γνωριμία δεν τα πήγε καλά, αλλά ξαναβρέθηκαν αυτοί που στο πρώτο τους ραντεβού απογοητεύτηκαν, σημαίνει ότι κάτι είδαν ο ένας στον άλλο, που στη επομένη φορά ήταν πιο σημαντικό και ενδιαφέρον. Η πορεία προδιαγράφεται καλή εάν στη κάθε επόμενη συνάντηση μας, όλο και πιο πολύ θέλουμε να ξαναβρεθούμε.



Έτσι, ένα πρώτο ραντεβού που δεν σημαίνει τίποτα, που όμως στη συνέχεια μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να είναι ένα εκρηκτικό πάθος που θα σβήσει μετά από λίγο, αλλά μπορεί και να είναι η αρχή ενός κεραυνοβόλου ερώτα που θα γεννήσει μοναδικές στιγμές αλλά και πολλές νύχτες συντροφικής ζωής, ώστε μετά από πολλά χρόνια να είναι μια έντονη γλυκιά ανάμνηση στη μνήμη μας…..», ολοκληρώνει ο Δρ Θάνος Ασκητής.

Πηγή: www.iefimerida.gr