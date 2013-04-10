Παρέμβαση Αρείου Πάγου κατά της κακοποίησης των ζώων

Μετά τα αλλεπάλληλα τραγικά περιστατικά που παρατηρούνται σε όλη τη χώρα με θύματα ζώα συντροφιάς ο Άρειος Πάγος παρενέβη με εγκύκλιό του προς τους προϊσταμένους των Εισαγγελικών Εφετών και Πρωτοδικών ερμηνεύοντας το σχετικό νόμο προστασίας των ζώων.

Ομπρέλα προστασίας στα ζώα άνοιξε ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος Ρούσσος Παπαδάκης, αποστέλλοντας εγκύκλιο του προς τους προϊσταμένους των Εισαγγελικών Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας με την οποία ερμηνεύει τον Ν. 4039/2012 για την προστασία των ζώων.



Ο εισαγγελικός λειτουργός ερμηνεύοντας τον Ν. 4039/2012 υπογραμμίζει, ότι απαγορεύεται ο βασανισμός, η κακοποίηση, η κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ΄αυτού, όπως ιδίως η δηλητηρίαση, το κρέμασμα, ο πνιγμός, το κάψιμο, η σύνθλιψη και ο ακρωτηριασμός (η στείρωση του ζώου καθώς και κάθε άλλη κτηνιατρική πράξη με θεραπευτικό σκοπό, δε θεωρείται ακρωτηριασμός), η πώληση, εμπορία και παρουσίαση-διακίνηση μέσω διαδικτύου οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού (όπως βίντεο ή άλλου είδους κινηματογραφικού ή φωτογραφικού υλικού) στο οποίο απεικονίζεται οποιαδήποτε πράξη βίας εναντίον ζώου, καθώς και σεξουαλική συνεύρεση μεταξύ ζώων και ανθρώπου με σκοπό το κέρδος ή τη σεξουαλική ικανοποίηση ατόμων που παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε αυτά καθώς επίσης απαγορεύεται και η μονομαχία μεταξύ ζώων.



Εξάλλου, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κάθε είδους ζώου σε τσίρκο ή θίασο, όπως απαγορεύεται η εκτροφή, εκπαίδευση και χρησιμοποίηση ζώων για κάθε είδους μονομαχίες, όπως επίσης απαγορεύεται η εκτροφή και χρησιμοποίηση σκύλων και γατών για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών.



Ακόμη, σε περίπτωση τραυματισμού ζώου συντροφιάς σε τροχαίο ατύχημα ο υπαίτιος της πράξης αυτής, υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τον αρμόδιο δήμο, προκειμένου να παρασχεθεί στο τραυματισμένο ζώο η απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα.



Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Παπαδάκη, η περισυλλογή και η διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελεί υποχρέωση των δήμων, αλλά μπορεί να ασκείται και από Συνδέσμους δήμων, καθώς και από Φιλοζωικές Ενώσεις και Σωματεία σε συνεργασία με τους δήμους, εφόσον διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές. Για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συγκροτούνται συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς που καθοδηγούνται από κτηνίατρο.



Παράλληλα, επισημαίνεται στην εγκύκλιο, ότι επιτρέπεται η μεταφορά ζώων στα ταξί και επιβατηγά πλοία, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχό τους.



Τέλος, ο εισαγγελικός λειτουργός αναφέρεται στο ποινικό σκέλος του επίμαχου νόμου (προβλεπόμενες χρηματικές ποινές και ποινές φυλάκισης) και σημειώνει, ότι ο εισαγγελέας μπορεί να απαγορεύει την απόκτηση άλλου ζώου από τον παραβάτη.