29.05.2013 14:19

Ο Γιάννης Βούρος καλλιτεχνικός διευθυντής στο Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος

Ο ηθοποιός και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βούρος, ανέλαβε καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας.

Ο ηθοποιός και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βούρος, ανέλαβε καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας.

Η απόφαση πάρθηκε από τον αναπληρωτή υπουργό Πολιτισμού, Κώστα Τζαβάρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΑΙΘΠΑ αρμόδιου για θέματα Πολιτισμού κ. Κώστα Τζαβάρα νέος Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας ορίζεται ο θεατρολόγος και ηθοποιός κ. Γιάννης Βούρος».

