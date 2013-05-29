Ο Γιάννης Βούρος καλλιτεχνικός διευθυντής στο Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο ηθοποιός και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βούρος, ανέλαβε καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας.
Η απόφαση πάρθηκε από τον αναπληρωτή υπουργό Πολιτισμού, Κώστα Τζαβάρα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΑΙΘΠΑ αρμόδιου για θέματα Πολιτισμού κ. Κώστα Τζαβάρα νέος Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας ορίζεται ο θεατρολόγος και ηθοποιός κ. Γιάννης Βούρος».
