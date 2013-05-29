Ο Γιάννης Βούρος καλλιτεχνικός διευθυντής στο Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος

Ο ηθοποιός και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βούρος, ανέλαβε καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας.

Η απόφαση πάρθηκε από τον αναπληρωτή υπουργό Πολιτισμού, Κώστα Τζαβάρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΑΙΘΠΑ αρμόδιου για θέματα Πολιτισμού κ. Κώστα Τζαβάρα νέος Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας ορίζεται ο θεατρολόγος και ηθοποιός κ. Γιάννης Βούρος».