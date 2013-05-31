Human Rights Watch προς Ελλάδα: Σταματήστε τα εγκλήματα μίσους

Έκκληση απευθύνει το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch) προς την ελληνική κυβέρνηση για να υιοθετήσει γρήγορα μέτρα έτσι ώστε να καταπολεμηθούν τα εγκλήματα μίσους και να προστατευθούν τα θύματα.

Έκκληση απευθύνει το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch) προς την ελληνική κυβέρνηση για να υιοθετήσει γρήγορα μέτρα έτσι ώστε να καταπολεμηθούν τα εγκλήματα μίσους και να προστατευθούν τα θύματα.

«Καθώς άνθρωποι δέχονται επιθέσεις στον δρόμο, η Ελλάδα χρειάζεται επειγόντως να ενισχύσει την απάντηση της ποινικής δικαιοσύνης στα εγκλήματα μίσους» δήλωσε χαρακτηριστικά η ερευνήτρια του Οργανισμού για την περιοχή της Δυτικής Ευρώπης, Τζούντιθ Σάντερλαντ.

Σχετικά με το επίμαχο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, επισήμανε ότι «αυτό το νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνει κάποιες καλές προβλέψεις και θα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω στο Κοινοβούλιο, αντί να καθυστερήσει περισσότερο».

Στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων γίνεται αναφορά στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Μεταξύ άλλων, διατυπώνεται η άποψη ότι το νομοσχέδιο θα προστατεύει μετανάστες-θύματα ή μάρτυρες επιθέσεων από πιθανή απέλαση, ενώ σημειώνεται ότι, με βάση έρευνα της μη κυβερνητικής αυτής οργάνωσης, ο φόβος της απέλασης αποθαρρύνει πολλούς παράνομους μετανάστες από το να καταγγείλουν τις επιθέσεις στην αστυνομία.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εισηγείται μια προσθήκη στο νομοσχέδιο που να καθιστά υποχρεωτική την έρευνα της αστυνομίας σε περιπτώσεις επίθεσης μίσους, χωρίς να απαιτείται από τα θύματα να καταβάλουν 100 ευρώ προκειμένου να κάνουν επίσημη καταγγελία.

Επίσης, γίνεται λόγος για κάποια «προβληματικά» σημεία του νομοσχεδίου, όπως το ζήτημα αναφορικά με την αποκαλούμενη «άρνηση της γενοκτονίας», των εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, καθώς επίσης και την απαγόρευση οργανισμών. Η κ. Σάντερλαντ δήλωσε για το θέμα αυτό πως: «υπάρχουν βάσιμες ανησυχίες για τον υπερβολικά ευρύ σκοπό μερικών προβλέψεων αυτού του νομοσχεδίου, αλλά αυτό δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία για αδράνεια. Η Βουλή θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να συζητήσει και να βελτιώσει το νομοσχέδιο, στη βάση των υποχρεώσεων της Ελλάδας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Τέλος, στο δημοσίευμα αναγνωρίζεται ότι τον τελευταίο καιρό, η Ελλάδα έχει κάνει θετικά βήματα στο θέμα, όπως η δημιουργία ειδικών τμημάτων της Αστυνομίας για την καταπολέμηση της ρατσιστικής βίας, τον περασμένο Ιανουάριο, καθώς και η τοποθέτηση, από τον Νοέμβριο του 2012, ειδικού εισαγγελέα για εγκλήματα μίσους.