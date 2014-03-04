Φιλόζωοι καταγγέλλουν κακοποίηση ζώων στο καρναβάλι Τυρνάβου

Το φιλοζωικό σωματείο «Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας», κατηγορεί τον δήμο Τυρνάβου για κακοποίηση ζώων κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού.

Με επιστολή τους προς τον δήμαρχο Τυρνάβου Νικόλαο Μαλάκο, αναφέρονται σε περιστατικό που συνέβη την Κυριακή στην καρναβαλική παρέλαση, κατά το οποίο -όπως καταγγέλλουν- κακοποιήθηκαν και βρήκαν τον θάνατο κότες.

Σύμφωνα με το φιλοζωϊκό σωματείο, σε ένα από τα άρματα, το οποίο είχε τον τίτλο «φορολογημένα κοτέτσια», υπήρχε και ένα κλουβί με κότες. Στη διάκεια της παρέλασης οι καρναβαλιστές έβγαλαν τις κότες από το κλουβί και τις πέταξαν στον κόσμο με αποτέλεσμα «μέσα στην κοσμοπλημμύρα τα ζώα να τσαλαπατηθούν και να βρουν φριχτό θάνατο».

Επικαλούμενοι και τις διατάξεις του ν. 4039/2012 αρ. 12 περί «απαγόρευσης χρησιμοποίησης κάθε είδους ζώου σε κάθε είδους θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες» (παραβίαση της παρ. 2 του άρθρου εγείρει πρόστιμο έως και 20.000 ευρώ για κάθε χρησιμοποιούμενο ζώο), αλλά και την νομική ιδιότητα του ιδίου του δημάρχου, οι Αδέσποτοι Εθελοντές ζητούν επίσημη απάντηση για το συμβάν.

Υπογραμμίζουν δε, ότι πρόκειται για σαφή παραβίαση του νόμου και κάνουν γνωστή την πρόθεσή τους να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές.