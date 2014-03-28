search
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.01.2026 22:33
28.03.2014 22:00

Μεγάλος Αδερφός στον Δήμο Βύρωνα…

Σε ρόλο… Μεγάλου Αδερφού, ο δήμαρχος του Βύρωνα Νίκος Χαρδαλιάς τοποθέτησε, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι του δημαρχείου, κάμερες στα γραφεία…

Σε ρόλο… Μεγάλου Αδερφού, ο δήμαρχος του Βύρωνα Νίκος Χαρδαλιάς τοποθέτησε, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι του δημαρχείου, κάμερες στα γραφεία των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών και στο κυλικείο του κοιμητηρίου της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Βύρωνα. Οι εργαζόμενοι κατηγορούν τον δήμαρχο για «αλαζονική, αντιδημοκρατική και καθεστωτική συμπεριφορά», η οποία επιδιώκει «να επιβάλει ένα κλίμα ελέγχου, παρακολούθησης των εργαζομένων με στόχο τον φόβο, την πειθάρχηση και τον έλεγχο… των πιο κρυφών κυττάρων μας…».
«Οι πολιτικές αυτές του κ. Χαρδαλιά, που είναι και πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης, είναι ενταγμένες στο γενικότερο πολιτικό κλίμα που επιβάλλει η συγκυβέρνηση και γενικότερα το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο στην εποχή των πιο βάρβαρων πολιτικών και της καταπάτησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων, εντείνοντας την καταστολή, τον αυταρχισμό, την παρακολούθηση των εργαζομένων.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Χαρδαλιάς γίνεται εμπνευστής αντιδημοκρατικών πολιτικών. Πριν από 12 χρόνια, όταν πρωτοανέλαβε δήμαρχος, ήταν αυτός που ήθελε να επιβάλει στην πόλη το σώμα των ανθρωποφυλάκων, δεν τα κατάφερε όμως, εξ αιτίας των αντιδράσεων των φορέων και των πολιτών», προσθέτουν στην καταγγελία τους για τον δήμαρχο, που στις ερχόμενες εκλογές δεν θα είναι υποψήφιος.

 

