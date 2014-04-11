Βιγκανισμός: Μόδα ή στάση ζωής;

Ολοένα περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν την αυστηρή χορτοφαγία. Ποια είναι όμως τα κίνητρα; Επιθυμία να ζουν υγιεινά, είναι ηθική αξία ή απλά μόδα;



Η Άνκε Κοξ είναι η ιδιοκτήτρια της πρώτης βίγκαν καφετέριας που άνοιξε στη Βόννη τον Οκτώβριο του 2013. Στον κατάλογό της δεν βρίσκει κανείς το παραμικρό ζωικό προϊόν. Η Άνκε Κοξ προσφέρει στους πελάτες της αυτά που και η ίδια καταναλώνει στην καθημερινότητά της. Εδώ και πέντε χρόνια ακολουθεί πιστά τον βίγκαν τρόπο ζωής.



Στην αρχή ήταν δύσκολα, παραδέχεται. Όπως λέει, τα ψώνια της έπαιρναν ώρες προκειμένου να διαβάσει λεπτομερώς τις ετικέτες των προϊόντων, ενώ και η επίσκεψη σε κάποιο εστιατόριο είχε συχνά απρόοπτα. «Ήμουν εκνευρισμένη που έπρεπε να συζητώ συνέχεια με σερβιτόρους και μάγειρες για το γεγονός ότι το μόνο που μπορούσα να φάω ήταν συνοδευτικά» λέει η Κοξ. Στο διαδίκτυο βρήκε πάντως αρκετές προτάσεις για εστιατόρια και σούπερ μάρκετ με βίγκαν προϊόντα, ενώ εντόπισε και εξειδικευμένες ιστοσελίδες που καλύπτουν ένα τεράστιο φάσμα των διατροφικών ενδιαφερόντων των ανθρώπων που επιλέγουν αυτόν τον τρόπο ζωής. «Το ενδιαφέρον των ανθρώπων αποδεικνύει ότι ο βιγκανισμός έχει βρει τη θέση του μέσα στην κοινωνία. Το θέμα αυτό εξαπλώνεται με απίστευτη ταχύτητα», λέει ο Πάτρικ Μπολ, συντάκτης διατροφής διαδικτυακής πλατφόρμας που εξειδικεύεται σε θέματα βίγκαν διατροφής.



Οι συντάκτες του πόρταλ εφαρμόζουν την αυστηρή χορτοφαγία για λόγους ηθικής πεποίθησης. Το θέμα της υγιεινής διατροφής έρχεται γι΄ αυτούς σε δεύτερη μοίρα. Φαίνεται όμως ότι αυτοί δεν είναι οι μόνοι λόγοι που ωθούν τους ανθρώπους στον βιγκανισμό. Όπως κατέδειξε πρόσφατη έρευνα της Εταιρείας για την Καινοτόμο Έρευνα Αγοράς (Gesellschaft für innovative Marktforschung), πολλοί άνθρωποι επιλέγουν αυτόν τον τρόπο ζωής με όρους lifestyle.



Υγεία, ηθική και… lifestyle



Όπως επισημαίνει η Ζίλκε Σβάρταου, διευθύντρια του τμήματος διατροφής στο Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών του Αμβούργου, ο βίγκαν τρόπος ζωής απαιτεί ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή κατά την επιλογή των τροφίμων. Η υπηρεσία της Σβάρταου προχώρησε πρόσφατα στον έλεγχο μίας λίστας έτοιμων βίγκαν προϊόντων.



Τα αποτελέσματα ήταν μεν συγκριτικά καλά, ωστόσο πολλά έτοιμα προϊόντα είχαν υψηλή περιεκτικότητα σε λίπη και αλάτι. «Στο ίντερντετ πυροδοτήθηκαν έντονες συζητήσεις και οι αντιδράσεις στα αποτελέσματα της έρευνάς μας δεν ήταν πάντα θετικές», παρατηρεί η Σβάρταου και προσθέτει: «Πολλοί βίγκαν μας γράφουν ότι δεν τους ενδιαφέρουν οι αδυναμίες των προϊόντων στον τομέα της υγείας εφόσον για την παραγωγή τους δεν σκοτώνονται και δεν βασανίζονται ζώα».



Σε κάθε περίπτωση οι άνθρωποι που ακολουθούν βίγκαν διατροφή σπάνια τρέφονται με έτοιμα προϊόντα, επισημαίνει η Ζίλκε Σβάρταου. Όπως επισημαίνει η γερμανίδα διατροφολόγος, «το να είναι κανείς βίγκαν δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ζει υγιεινά. Όπως ακριβώς και μία διατροφή με πολύ κρέας δεν είναι απαραίτητα ανθυγιεινή. Στην πραγματικότητα πολλά εξαρτώνται από το τι και πόσο τρώει κανείς».



Τι είναι ο βιγκανισμός



Η αυστηρή ή ολική χορτοφαγία (γνωστή και ως καθαρή χορτοφαγία, βιγκανισμός, )- είναι μία φιλοσοφία ή/και ένας τρόπος ζωής που αποκλείει τη χρήση ζώων ή ζωικών προϊόντων για τροφή, ένδυση ή άλλους σκοπούς. Πρακτικά, ένας αυστηρά χορτοφάγος (βίγκαν) δεσμεύεται στην αποφυγή κατανάλωσης όλων των ζωικών προϊόντων (κρέας, ψάρι, κοτόπουλο, μέλι, αυγά και γαλακτοκομικά προϊόντα) και χρήση προϊόντων από γούνα, μαλλί, κόκκαλα, δέρμα, φτερά, μαργαριτάρια, κοράλλια και άλλες ζωικές πηγές.

Οι περισσότεροι αυστηρά χορτοφάγοι αποφεύγουν τα προϊόντα που έχουν πειραματιστεί πάνω σε ζώα. Οι άνθρωποι γίνονται αυστηρά χορτοφάγοι για πολλούς λόγους – ηθικούς, όπως τα δικαιώματα των ζώων και η προστασία του περιβάλλοντος, προσωπικούς, όπως για την υγεία τους (σωματική και πνευματική) ή ακόμη για θρησκευτικούς λόγους.



