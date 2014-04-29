Τους υποψήφιους του συνδυασμού του ανακοίνωσε ο Γιάννης Ιωαννίδης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τους υποψήφιους του συνδυασμού του "Περιφέρεια Πρωταθλήτρια" παρουσίασε ο υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Γιάννης Ιωαννίδης.
Τους υποψήφιους του συνδυασμού του "Περιφέρεια Πρωταθλήτρια" παρουσίασε ο υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Γιάννης Ιωαννίδης, λέγοντας ότι είναι μια "δυναμική, έντιμη και κρυστάλλινη ομάδα" και όσο και αν τη χτυπάνε στο τέλος θα κερδίσει.
Στην εκδήλωση για την παρουσίαση που έγινε στο ξενοδοχείο "Πόρτο Παλάς" το "παρών" έδωσαν ο υπουργός Μακεδονίας-Θράκης Θεόδωρος Καράογλου, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. Ανδρέας Παπαμιμίκος, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής νομού Θεσσαλονίκης του κόμματος Μηνάς Σαμαντζίδης και κομματικά στελέχη από διάφορους χώρους στέλνοντας μήνυμα συστράτευσης και στήριξης της υποψηφιότητας του Γιάννη Ιωαννίδη.
Στο ψηφοδέλτιο του κ. Ιωαννίδη αποτελείται από 109 υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους και 7 αντιπεριφερειάρχες, με μέσο όρο ηλικίας τα 35 χρόνια, και είναι οι εξής:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1 ΑΛΑΤΖΑ ΣΟΦΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
3 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΑΤΡΟΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΥΛΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΘ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
4 ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
5 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΔΑΚΜΜΕ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6 ΒΛΑΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
7 ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ,ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
8 ΓΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Β.ΕΘ.
9 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
10 ΓΚΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ – ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
11 ΓΟΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
12 ΔΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ. ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Α.Υ.Θ., ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Σ.Ε.Α.Θ.
13 ΔΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ «ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ» Α.Ε.
14 ΔΟΥΙΤΣΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ
15 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
16 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
17 ΖΑΧΑΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ & ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
18 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Χ.Α.Ν.Θ., ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
19 ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΟΑΣΘ
20 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21 ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Π.Ο.Κ.
22 ΚΑΛΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΛΒΙΝΟΥ
23 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ
24 ΚΑΣΑΠΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
25 ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ATTICA BANK
26 ΚΙΟΣΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΙΛΒΕ
27 ΚΙΡΛΑΝΚΙΤΣΗ ΣΥΡΜΩ ΙΑΤΡΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
28 ΚΟΒΑΤΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
29 ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΤΕ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
30 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ
31 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΟΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ
32 ΜΑΝΤΑΡΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
33 ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
34 ΜΙΣΙΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ "ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗ", ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Α΄ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ο.Ε.Β. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
35 ΜΠΑΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
36 ΜΠΙΖΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
37 ΜΥΛΩΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ε.α. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
38 ΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, πρ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
39 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
40 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
41 ΝΙΚΟΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
42 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
43 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ – ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
44 ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
45 ΠΑΤΕΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ
46 ΠΕΪΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
47 ΠΟΛΥΤΣΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
48 ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
49 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ – ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
50 ΡΩΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΚΑΣΤΗΣ
51 ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
52 ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ε.α. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Δ.Π.Θ.
53 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΑΡΗ
54 ΣΤΑΜΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΜΒΡΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ
55 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΑΣΠΑ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
56 ΤΟΥΛΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΠΡΕΣΒΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
57 ΤΣΙΤΣΙΝΙΑ-ΠΑΣΚΩΝΗ ΑΡΓΥΡΩ (ΗΡΩ) ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΟΠΕΚΕΠΕ
58 ΤΣΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
59 ΤΣΟΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ
60 ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ε.α., ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ.
61 ΦΙΛΟΥ-ΚΕΛΛΙΔΟΥ ΑΝΤΖΕΛΑ (ΑΓΓΕΛΙΚΗ) ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε., ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ "ΟΜΟΝΟΙΑ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
62 ΧΑΛΙΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
63 ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΕΡΡΕΣ
1 ΑΒΡΑΜΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
2 ΔΕΛΒΕΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΓΚΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛ.ΑΣ.
3 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ πρ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
4 ΚΟΝΤΟΛΕΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΑΝΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
5 ΛΑΓΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
6 ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
7 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, πρ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
8 ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
9 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
10 ΤΣΙΡΩΝΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
11 ΤΣΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΠΙΕΡΙΑ
1 ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
2 ΚΑΛΤΕΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
3 ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΟΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ-Δ/ΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
4 ΜΠΑΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
5 ΡΕΠΠΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
6 ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΠΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
7 ΤΣΙΑΜΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ
8 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΛΙΚΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΗΜΑΘΙΑ
1 ΔΙΝΑΛΗ ΠΗΓΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
2 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
3 ΜΑΤΖΙΑΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
4 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
5 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
6 ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
7 ΣΤΑΘΗ ΝΑΥΣΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
8 ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΠΕΛΛΑ
1 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΤΗΣ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕΛΛΑΣ
2 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΠΡ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΠ ΠΕΛΛΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
3 ΓΟΥΓΟΥΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
4 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
5 ΟΥΡΔΑΣ ΤΡΥΦΩΝ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α. ΕΛ.ΑΣ.
6 ΠΟΖΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ
7 ΠΟΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
8 ΠΡΙΒΑΡΤΙΤΣΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2 ΞΟΠΛΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΙΛΚΙΣ
3 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΝΟΔΕ ΚΙΛΚΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
4 ΤΡΕΓΚΑΣ ΤΡΑΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΚΙΛΚΙΣ, ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
5 ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
1 ΚΑΡΑΜΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ
2 ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΡΩΗΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
3 ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΑΡΧΗΣ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ
4 ΠΕΛΕΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
5 ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
6 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.