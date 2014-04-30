Πάρτι νεολαίας στο Βύρωνα

Πάρτι με τη νεολαία διοργανώνει ή δημοτική κίνηση "Βύρωνας Καθαρή Επιλογή", του υποψήφιου δημάρχου Παναγιώτη Κόνσουλα.

Το πάρτι θα γίνει στο Cafe-Bar Keoma, Μαγνησίας 100 στο Βύρωνα.