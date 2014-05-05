Κουκουλόπουλος: «Αν αποδοκιμαστούμε στις κάλπες δεν ξέρω ποιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει την κυβέρνηση»

«Εάν αποδοκιμαστούμε στις κάλπες, δεν ξέρω κανέναν βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που θα έχει διάθεση να στηρίξει τότε αυτό το κυβερνητικό σχήμα. Αυτό είναι απολύτως καθαρό» δήλωσε ο Πάρις Κουκουλόπουλος στον ρ/σ ΒΗΜΑfm, σχολιάζοντας τη συμμετοχή της ΕΛΙΑΣ στις ευρωεκλογές.

«Εάν αποδοκιμαστούμε στις κάλπες, δεν ξέρω κανέναν βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που θα έχει διάθεση να στηρίξει τότε αυτό το κυβερνητικό σχήμα. Αυτό είναι απολύτως καθαρό» δήλωσε ο Πάρις Κουκουλόπουλος στον ρ/σ ΒΗΜΑfm, σχολιάζοντας τη συμμετοχή της ΕΛΙΑΣ στις ευρωεκλογές.

Και πρόσθεσε: «Για εμάς το διακύβευμα των εκλογών είναι η σταθερότητα της χώρας. Η χώρα έχει κάνει στροφή και το δείχνουν οι αριθμοί, οι επαφές με τους πολίτες, διότι οι πολίτες θέλουν σταθερότητα και το ΠΑΣΟΚ δεν είναι απλά ο εγγυητής της. Είναι ο προοδευτικός πόλος».