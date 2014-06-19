ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 07:34
19.06.2014 21:00

100 φορείς κατά του σχεδίου νόμου για τον αιγιαλό

Πανελλήνιο δίκτυο με την επωνυμία  «ΑΚΤΕΣ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ», συγκρότησαν περίπου 100 φορείς που εκπροσωπούν επιστημονικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις και καλούν τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα αφού το επόμενο διάστημα αναμένεται να κατατεθεί για ψήφιση σε Θερινό Τμήμα της Βουλής το εκτρωματικό σχέδιο νόμου για τις ακτές.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό ψήφισμα που υπογράφουν «δεν θα επιτρέψουν στη μαύρη τρύπα του χρέους να καταπιεί το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας, δηλ. την ίδια την επιβίωση, φυσική, ηθική και πνευματική του λαού της για το παρόν και το μέλλον».
Πολίτες και οργανώσεις καλούνται:
– Να ενώσουν τη φωνή τους με τις αντιδράσεις φορέων και πολιτών που ήδη σε αριθμό 143.730 και πλέον ζήτησαν την απόσυρση του νομοσχεδίου, υπογράφοντας διαδικτυακά.
– Να υπογράψουν και διαδώσουν το Ψήφισμα το οποίο μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι:
– Το νομοσχέδιο έχει συνταχθεί κατά παράβαση του άρθρου 24 του Συντάγματος και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας για την προστασία των ακτών και του τοπίου, χωρίς το αναγκαίο επιστημονικό έρεισμα και χωρίς τη συμμετοχή των αρμόδιων επιστημονικών δημοσίων φορέων, με σκοπό να άρει, μετά τους διαδικαστικούς, και κάθε ουσιαστικό περιορισμό στις επενδυτικές προτάσεις.
-Οι ρυθμίσεις πλήττουν ευθέως και ανεπανόρθωτα τον πυρήνα του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας, ακτές, υγρότοπους, ευπαθή οικοσυστήματα, ενάλιες και παράκτιες αρχαιότητες, τοπίο και φυσικούς σχηματισμούς, για πρώτη δε φορά στην ιστορία, οι ακτές χάνουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους και οι πολίτες την ελεύθερη πρόσβαση σ’ αυτές. Ταυτόχρονα, επιβραβεύονται για άλλη μια φορά οι καταπατητές σε βάρος του Κράτους Δικαίου.
– Η εφαρμογή του νομοσχεδίου, αξιολογούμενη ακόμα και με στυγνή οικονομική λογική, θα στερήσει τη χώρα από το σπουδαιότερο συγκριτικό της πλεονέκτημα και τη μοναδική της ευκαιρία για ανάκαμψη μέσω βιώσιμης ανάπτυξης.
 

