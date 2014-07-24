Όλο το πρόγραμμα του 71ου Φεστιβάλ της Βενετίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το πολυαναμενόμενο φεστιβάλ της Βενετίας, που σηματοδοτεί τη λήξη του κινηματογραφικού καλοκαιριού, ανακοίνωσε όλο το φετινό του πρόγραμμα.
Το πολυαναμενόμενο φεστιβάλ της Βενετίας, που σηματοδοτεί τη λήξη του κινηματογραφικού καλοκαιριού, ανακοίνωσε όλο το φετινό του πρόγραμμα.
Την αυλαία του λαμπερού φεστιβάλ θα ανοίξει η ταινία του Αλεχάντρο Γκονζάλεζ Ινιάριτου, «Birdman» με τους Μάικλ Κίτον και Έντουαρντ Νόρτον ενώ το κλείσιμο του φεστιβάλ θα γίνει με το φιλμ «The Golden Era» της Ann Hui, και πρωταγωνιστές τους Τανγκ Βέι και Φενγκ Σαοφένγκ.
Στο διαγωνιστικό τμήμα το line up έχει ως εξής:
3 Coeurs (Three Hearts) του Benoît Jacquot
99 Homes του Ramin Bahrani
Anime Nere του Francesco Munzi
The Cut του Fatih Akin
Le Dernier Coup de Marteau της Alix Delaporte
Ghessha (Tales) της Rakhshan Bani-E'temad
Il Giovane Favoloso του Mario Martone
Good Kill του Andrew Niccol
Hungry Hearts του Saverio Costanzo
Loin des Hommes του David Oelhoffen
The Look of Silence του Joshua Oppenheimer
Manglehorn του David Gordon Green
Nobi (Fires on the Plain) του Shinya Tsukamoto
Pasolini του Abel Ferrara
A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence του Roy Andersson
The Postman's White Nights του Andrei Konchalovsky
La Rancon de la Gloire του Xavier Beauvois
Red Amnesia του Wang Xiaoshuai
Sivas του Kaan Müjdeci.
Ενώ εκτός διαγωνισμού θα προβληθούν οι ταινίες:
Words With Gods των Guillermo Arriaga, Emir Kusturica, Amos Gitai, Mira Nair, Warwick Thornton, Hector Babenco, Bahman Ghobai, Hideo Nakata, Alex de la Iglesia
She’s Funny That Way του Peter Bogdanovich
Dearest, του Peter Ho-sun Chan
Olive Kitteridge της Lisa Cholodenkp
Burying The Ex του Joe Dante
Perez. του Edoardo De Angelis
La Zuppa Del Demonio του Davide Ferrario
The Sound And The Fury του James Franco
Tsili του Amos Gitai
La Trattativa της Sabina Guzzanti
The Golden Era της Ann Hui (closing film)
Make-Up του Im Kwontaek
The Humbling του Barry Levinson
THe Old Man Of Belem του Manoel de Oliveira
Italy In A Day της Gabriele Salvatores
In The Basement του Ulrich Seidl
The Boxtrolls των Anthony Stacchi και Annable Graham
Nymphomaniac Volume II (long version) Director’s Cut του Lars Von Trier.
Στο τμήμα HORIZONS θα προβληθούν οι ταινίες:
Theeb του Naji Abu Nowar
Line Of Credit της Salome Alexi
Senza Nessuna Pieta του Michele Alhaique
Cymbeline του Michael Almereyda
Near Death Experience των Benoît Delépine και Gustave Kervern
La Vita Oscena του Renato De Maria
Réalité του Quentin Dupieux
I Spy/ I Spy των Veronika Franz και Severin Fiala
Hill Of Freedomτου Hong Sangsoo
Bypass του Duane Hopkins
The President του Mohsen Makhmalbaf
Your Right Mind της Ami Canaan Mann
Belluscone, Una Storia Siciliana του Franco Maresco
Nabat του Elchin Musaoglu
Heaven Knows What των Josh Safdie και Ben Safdie
These Are The Rules του Ognjen Sviliviv
Court του Chaitanya Tamhane.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.