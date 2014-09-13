search
13.09.2014 09:08

Όταν η τέχνη …προκαλεί- Τα πιο ακριβά έργα που έχουν πουληθεί στο οίκο Sotheby’s

Το 1744, ο Σάμουελ Μπέικερ- ένας βιβλιοπώλης στο Λονδίνο- έβγαλε μερικές εκατοντάδες λίρες πουλώντας σε δημοπρασία μερικά σπάνια βιβλία από τη συλλογή ενός αριστοκράτη. Αυτή ήταν η πρώτη πώληση του οίκου που μετέπειτα έγινε ο Sotheby's. Σήμερα σε δημοπρασίες έργων τέχνης διακινούνται αστρονομικά ποσά!  

Το 1744, ο Σάμουελ Μπέικερ- ένας βιβλιοπώλης στο Λονδίνο- έβγαλε μερικές εκατοντάδες λίρες πουλώντας σε δημοπρασία μερικά σπάνια βιβλία από τη συλλογή ενός αριστοκράτη. Αυτή ήταν η πρώτη πώληση του οίκου που μετέπειτα έγινε ο Sotheby's. Τα 270 χρόνια που ακολούθησαν, ο οίκος επεκτάθηκε στην τέχνη και τα κοσμήματα και έγινε συνώνυμο των πολυτελών αντικειμένων που καταλήγουν σε εκείνους που έχουν… βαθιές τσέπες.  

Ποια είναι όμως τα αντικείμενα που έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ στις δημοπρασίες του περίφημου οίκου; Πρόκειται για «κοσμήματα» της τέχνης, με τον Πάμπλο Πικάσο να αποδεικνύεται ο πιο «πολύτιμος», καθώς δύο έργα του βρίσκονται ανάμεσα στα πέντε πιο ακριβά αντικείμενα που έχουν πωληθεί ποτέ από τον Sotheby's, σύμφωνα με το Forbes. Aυτά είναι τα εξής: 

Η Κραυγή -Εντβαρτ Μουνκ 
119,9 εκατομμύρια δολάρια 

Πωλήθηκε το 2012 και χρειάστηκαν 12 λεπτά για να ανεβάσουν οι 8 διεκδικητές την τιμή στην υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ σε δημοπρασία του οίκου. 

Silver Car Crash (Double Disaster), Αντι Γουόρχολ 
105,4 εκατομμύρια δολάρια

Πωλήθηκε το 2013. Είχε συμπεριληφθεί σε έκθεση μία φορά πριν αγοραστεί μέσω τηλεφώνου. 

Ανδρας που περπατά -Αλμπέρτο Τζιακομέτι 
104,3 εκατομμύρια δολάρια 

Πωλήθηκε το 2010. Είναι το πιο ακριβό γλυπτό που έχει δημοπρατηθεί ποτέ. 

Αγόρι με πίπα -Πάμπλο Πικάσο 
104,2 εκατομμύρια δολάρια 

Πωλήθηκε το 2004 και όταν έγινε η δημοπρασία κατέρριψε κάθε ρεκόρ που υπήρχε ως τότε. 

Η Ντόρα Μάαρ με γάτα -Πάμπλο Πικάσο 
95,2 εκατομμύρια δολάρια 

Πωλήθηκε το 2006. Το πορτρέτο της μούσας του Πικάσο σχεδόν δεν είχε παρουσιαστεί στο κοινό πριν από την πώλησή του. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, κατέληξε στα χέρια του Γεωργιανού δισεκατομμυριούχου, Μπιντζίνα Ιβανισβίλι.

Πηγή: iefimerida.gr

 

