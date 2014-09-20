Παγκόσμιο σοκ με τα μοντέλα του Αρμάνι- Οι γυναίκες είναι σκελετωμένες στο όριο της ανορεξίας (Photos)

Αποστεωμένες, δίχως ίχνος θηλυκής χάρης, με πρόσωπα κέρινα και στο όριο της ανορεξίας, εμφανίστηκαν τα μοντέλα στην πασαρέλα του Μιλάνου, για να παρουσιάσουν τη νέα κολεξιόν του Αρμάνι.

Αποστεωμένες, δίχως ίχνος θηλυκής χάρης, με πρόσωπα κέρινα και στο όριο της ανορεξίας, εμφανίστηκαν τα μοντέλα στην πασαρέλα του Μιλάνου, για να παρουσιάσουν τη νέα κολεξιόν του Αρμάνι.

Το γεγονός προκάλεσε παγκόσμιο σάλο και ο οίκος δέχθηκε έντονη κριτική για το γεγονός ότι προσπαθεί να περάσει προς τα έξω ένα πρότυπο γυναίκας που μόνο προβλήματα μπορεί να προκαλέσει στα νέα κορίτσια που αναζητούν πρότυπα από το χώρο της μόδας. Είναι χαρακτηριστικό πως τα ρούχα που εμφάνισε, ανεξάρτητα αν κάποιος τα θεωρεί υψηλή ραπτική ή όχι, ταιριάζουν μόνο σε ανάλογα σώματα. Οι αναλογίες είναι μόνο για γυναίκες που έχουν σχήμα μινιατούρας ή που σκοπεύουν να γίνουν έτσι.

Ο μουσικός Κιλ Ράνκιν έγραψε στα social media: «Μου αρέσουν οι δημιουργίες σου, πάντα μου άρεσαν και θα μου αρέσουν. Όμως, άσε τα κορίτσια σου να φάνε. Είναι πολύ δύσκολο να τα κοιτάς με τα κόκαλα τους σε κοινή θέα». Ανάλογη, σκληρή κριτική δέχθηκε και από πολλούς χρήστες των social media.

πηγή: iefimerida.gr