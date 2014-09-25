Βρήκαν μανιτάρι 5,5 κιλών στην Κοζάνη (Video)

Ένα μανιτάρι – γίγας εντοπίστηκε στο Βέρμιο, κοντά στον οικισμό του Αγίου Δημητρίου Κοζάνης σε υψόμετρο 1.500 μέτρων.



Ένα μανιτάρι – γίγας εντοπίστηκε στο Βέρμιο, κοντά στον οικισμό του Αγίου Δημητρίου Κοζάνης σε υψόμετρο 1.500 μέτρων.



Το βάρος του είναι 5,5 κιλά, το λατινικό του όνομα είναι Lycoperdon gigentiaio και εντοπίστηκε από τον Πολύκαρπο Τσαουσίδη και τον Πολύδωρο Μαυρουδή.

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