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25.09.2014 08:10

Βρήκαν μανιτάρι 5,5 κιλών στην Κοζάνη (Video)

25.09.2014 08:10
Βρήκαν μανιτάρι 5,5 κιλών στην Κοζάνη (Video) - Media

Ένα μανιτάρι – γίγας εντοπίστηκε στο Βέρμιο, κοντά στον οικισμό του Αγίου Δημητρίου Κοζάνης σε υψόμετρο 1.500 μέτρων.

 
Ένα μανιτάρι – γίγας εντοπίστηκε στο Βέρμιο, κοντά στον οικισμό του Αγίου Δημητρίου Κοζάνης σε υψόμετρο 1.500 μέτρων.
 
Το βάρος του είναι 5,5 κιλά, το λατινικό του όνομα είναι Lycoperdon gigentiaio και εντοπίστηκε από τον Πολύκαρπο Τσαουσίδη και τον Πολύδωρο Μαυρουδή.


 
Τέλος όπως αναφέρει το kozan.gr είναι βρώσιμο και στην περιοχή έχουν εντοπιστεί αρκετά παρόμοια μανιτάρια εξ αιτίας των βροχών.

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