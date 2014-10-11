Χαλκιδική: 44χρονη έχασε τη ζωή της από κατανάλωση τοξικών μανιταριών

Μια 44χρονη έχασε τη ζωή της από δηλητηρίαση μετά την κατανάλωση άγριων τοξικών μανιταριών. Στην Ελλάδα καταγράφονται περίπου 250 περιστατικά δηλητηρίασης από τοξικά μανιτάρια.

Μια 44χρονη έχασε τη ζωή της από δηλητηρίαση μετά την κατανάλωση άγριων τοξικών μανιταριών. Στην Ελλάδα καταγράφονται περίπου 250 περιστατικά δηλητηρίασης από τοξικά μανιτάρια.



Η άτυχη 44χρονη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Έθνους, είχε δηλητηριαστεί μαζί με τον σύζυγό της από την κατανάλωση τοξικών μανιταριών που είχαν μαζέψει από δασική περιοχή.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι γιατροί αρχικά κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας της, χορηγώντας της αντίδοτο, αλλά δυστυχώς υπέστη νεφρική και υπατική ανεπάρκεια και έφυγε από τη ζωή μετά από πενθήμερη μάχη στο νοσοκομείο.



Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύθηκε και ο άνδρας της ο οποίος έχει ξεφύγει τον κίνδυνο.



Κάθε χρόνο καταγράφονται στη χώρα μας κατά μέσον όρο περίπου 250 περιστατικά δηλητηριάσεων από κατανάλωση τοξικών μανιταριών. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων αυτή εκδηλώνεται με γαστρεντερίτιδα και θεραπεύεται έπειτα από μερικές μέρες, ενώ τα θανατηφόρα περιστατικά κυμαίνονται από μηδέν έως δύο ετησίως.



Πηγή: ethnos.gr