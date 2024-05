Πάρκο Ελευθερίας: Οι δωρεάν δράσεις που έρχονται τον Μάιο στο Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων

Σε δεύτερη ανάγνωση

Σειρά επεισοδίων των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης

Σάββατο 11 Μαΐου, 16:30

Στα γυρίσματα που θα πραγματοποιηθούν στον χώρο του Athens Book Space για τις ανάγκες της σειράς επεισοδίων «Σε δεύτερη ανάγνωση» των ΠΕΚ, συζητούν ο Δημήτρης Δούκογλου, παρουσιαστής, με την Ελένη Φάσσα, επίκουρη καθηγήτρια Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Το θέμα της συζήτησης είναι «Η αρχαιότητα έχει πλάκα» και αφορμή είναι το βιβλίο «Άρτος και θεάματα. Βία και διασκέδαση στις ελληνορωμαϊκές πόλεις» των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, σε μετάφραση της Ελένης Φάσσα.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Οι πόλεις της ελληνορωμαϊκής οικουμένης πάλλονταν από θεάματα που κατέκλυζαν τον δημόσιο χώρο. Θρησκευτικές πανηγύρεις, θεατρικές παραστάσεις, θρίαμβοι, αρματοδρομίες, κηδείες, μουσικά δρώμενα, εκτελέσεις, αγώνες, μονομαχίες, θηριομαχίες, ακροβατικά, συνδιαμόρφωναν τον αστικό βίο προς τέρψη και απόλαυση του πολύβουου πλήθους. Στον τόμο παρουσιάζονται βίαιες μορφές συλλογικής διασκέδασης, όπως εδραιώθηκαν στην ανατολική και δυτική Μεσόγειο. Αναδεικνύεται η πολιτική τους διάσταση ως τρόπος συνδιαλλαγής της εξουσίας και ενός πλήθους που όλο και περισσότερο απείχε από την ενεργό συμμετοχή στην πολιτική ζωή. Μέσα από πληθώρα αποσπασμάτων Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων αναφαίνεται η αυξανόμενη ανάγκη για περισσότερες και πιο εξεζητημένες πολυαίμακτες παραστάσεις, ενώ ταυτόχρονα αντηχούσε οργίλη η κριτική εναντίον τους από εθνικούς και χριστιανούς διανοούμενους της εποχής.

Γέφυρες: Μια Αναγνωστική Εμπειρία

Κυριακή 12 Μαΐου, 17:30-21:30

Στο πλαίσιο του This is Athens-City Festival, το Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τις «Γέφυρες» σε μια μουσικά αναγνωστική προσέγγιση. Καλεσμένοι στο ειδικά διαμορφωμένο για εκείνη τη μέρα Πάρκο Ελευθερίας όλοι οι λάτρεις του βιβλίου και της μουσικής. Οι καλλιτέχνες Calliope, Marios Visvikis και Mister Enarto σε ρόλο μουσικών ταξιδευτών από νωρίς το απόγευμα μέχρι τις 22:00, θα παρουσιάσουν ζωντανά στο κοινό τα νέα τους project. To Athens Book Space θα παραμείνει ανοιχτό την ημέρα εκείνη μέχρι αργά, συμμετέχοντας ενεργά στην όλη δράση.

Μια διαδραστική αποκλειστική παρουσίαση βιβλίου τριών σκοτεινών ιστοριών έρωτα, αγάπης και εκδίκησης, υπό τον γενικό τίτλο «Η πολλή αγάπη σκοτώνει», από τους συγγραφείς Στέλλα Καραμπακάκη και Γιώργο Γιώτσα, που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Λυκόφως, ζωντανά στο κοινό. Στόχος της δράσης είναι η επίτευξη μιας ζεύξης μεταξύ δυο παράλληλων κόσμων: Το Book Space από τη μία μεριά, να μεγαλουργεί στη γαλήνια σκιά του Πάρκου Ελευθερίας ως ένας δυναμικός παράγοντας πολιτισμού με βασικό άξονα την δύναμη του βιβλίου. Η μουσική και το βινύλιο με τα ακουστικά τους φάσματα από την άλλη πλευρά να συμβάλλουν καθοριστικά σε αυτό.

Βιβλίο και βινύλιο ως τα παλαιότερα μέσα πληροφόρησης, επικοινωνίας, τέχνης και ψυχαγωγίας αντιμέτωπα στα νέα δεδομένα των διαδικασιών ψηφιακής μετάβασης. Η άρνηση και η επιμονή τους να εγκαταλείψουν την παραδοσιακή τους φύση, αμφότερα τα καθιστά δυναμικά, διαχρονικά και παραδοσιακά σύγχρονα μέσα, τα οποία εξακολουθούν να εξελίσσονται με την ανανέωση, την ενδυνάμωση διαχρονικών διαδικασιών και πρακτικών τής αναλογικής εποχής των απτών παραγωγικών εκδόσεων.

Λίγα λόγια για τους μουσικούς συντελεστές

Calliope

Η μουσικός και performer Calliope ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Με αφετηρία την κλασσική και οπερατική της παιδεία δημιουργεί ηχοτοπία και χαοτικές λούπες, έχοντας ως υλικά synths, πετάλια, sampler, παραμορφωμένες φωνές, ηχογραφήσεις τοπίων, υφές, κείμενα και εφέ.

Marios Visvikis (GR)

Ο Μάριος Βισβίκης είναι μουσικός, συνθέτης και κατασκευαστής μουσικών οργάνων με έδρα την Αθήνα. Κατασκευάζει ακουστικά μουσικά όργανα, τα οποία χρησιμοποιεί στις ηχογραφήσεις και τις παραστάσεις του.

Mister Enarto

Ο Mister Enarto, κατά κόσμον Παναγιώτης Κοντάρης, λάτρης του βινυλίου και της κουλτούρας του, μετράει περισσότερο από 25 χρόνια στη μουσική της Αθήνας και της ευρύτερης Ελλάδας.

Λίγα λόγια για τη συγγραφική ομάδα

Γιώργος Γιώτσας

Πολυβραβευμένος συγγραφέας σε Ελλάδα και Αμερική. Όλα τα βιβλία του έχουν συλλέξει βραβεία και διακρίσεις, αλλά πάνω από όλα την αγάπη του αναγνωστικού κοινού, κάτι για το οποίο είναι ευγνώμων. Το 2022 έλαβε το 1ο βραβείο EVERLY στο Fantasy Festival. Το 2021 η Athens Voice ανέδειξε «Το Κουτί» ως το «Καλύτερο βιβλίο της χρονιάς» μετά από επιλογή των δέκα καλύτερων βιβλίων από τη συντακτική της ομάδα και ψηφοφορία αναγνωστών για την τελική κατάταξη. Είναι ο μοναδικός Έλληνας συγγραφέας του Φανταστικού με τρία βιβλία back to back στα top-10 των Βραβείων Βιβλίου Public, όπως τα ψήφισαν χιλιάδες αναγνώστες.

Στέλλα Καραμπακάκη

Έργο της Στέλλας Καραμπακάκη έχει συμπεριληφθεί στην ανθολογία με τους καλύτερους συγγραφείς χιουμοριστικού διηγήματος των τελευταίων πενήντα ετών, ενώ η βασική της απασχόληση τα τελευταία χρόνια είναι το σενάριο, αφού γράφει σε επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές. Αυτό είναι το δέκατο βιβλίο της. Έχει σπουδάσει Επικοινωνία και ΜΜΕ στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γράφει, μεταφράζει, κάνει επιμέλειες και παίζει με τις λέξεις, σατιρίζοντας τα πάντα και κυρίως τις ανθρώπινες σχέσεις που αγαπάει να μισεί.

Ημερίδα Ζωοθεραπείας στο Athens Book Space

«Ζωοθεραπεία: Συνομιλώντας για τη διαμεσολάβηση με τα ζώα μας μέσα στις θεραπείες» – Η Ευγενία Καραζιώτη μας συστήνει τη Ζωοθεραπεία

Σάββατο 18 Μαΐου, 12:00-14:00

Τι είναι η Ζωοθεραπεία; Σε ποια πεδία μπορεί να έχει εφαρμογή; Μπορεί ένα διαπαιδαγωγημένο ζώο να συμβάλει στην βελτίωση ατόμων που έχουν δυσκολίες ή πάσχουν και πώς; Το ζώο θεραπεύει από μόνο του; Τι στα αλήθεια είναι ένας σκύλος θεραπείας και ποια άλλα ζώα και με ποιον τρόπο λειτουργούν θεραπευτικά και σε ποια πλαίσια; Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα θα απαντηθούν στη συνάντηση αυτή. Θα μοιραστούμε απορίες, γεγονότα, δεδομένα, εμπειρίες με το κοινό και με επαγγελματίες ζωοθεραπευτές που θα μας μεταφέρουν πολύτιμες στιγμές από τις συνεδρίες τους, καθώς θα εμπλακούμε και βιωματικά προκειμένου να ψηλαφίσουμε κάποιες βασικές πτυχές της.

Τα τελευταία χρόνια, η Ζωοθεραπεία έχει παρουσιάσει ραγδαία ανάπτυξη ως ένα πρωτοποριακό εργαλείο στην υπηρεσία της Υγείας του ανθρώπου. Είναι μια μέθοδος εργασίας που ευνοεί την φυσική και ευμενή σχέση ανάμεσα στα κατοικίδια ζώα (σκύλο, γάτα, κουνέλι, γαϊδούρι, άλογο, κατσίκα, ινδ. χοιρίδιο) και τους ανθρώπους και που αφορά σε παρεμβάσεις στα πλαίσια θεραπειών παιδιών, ενηλίκων, ηλικιωμένων όπου το ζώο λειτουργεί ως διαμεσολαβητής.

Η ζωοθεραπεία επενδύει πάνω στην ικανότητα αμοιβαιότητας του ζώου, την ικανότητά του να γίνει υποδοχέας των ανθρώπινων συναισθημάτων και την ικανότητά του να κινητοποιήσει, να ενεργοποιήσει, να εγκαταστήσει ένα συναισθηματικό δεσμό, να παροτρύνει, να οριοθετήσει. Το ζώο είναι ένας ζωντανός συνεργάτης του θεραπευτή, είναι ένας διαμεσολαβητής θεραπείας. Είναι ένα ζώο συντροφιάς το οποίο έχει επιλεχτεί προσεκτικά και έχει διαπαιδαγωγηθεί εξειδικευμένα υπό την ευθύνη ενός επαγγελματία που είναι ο ιδιοκτήτης του (υγείας, ψυχικής υγείας και παιδείας) και εργάζονται μαζί σ’ ένα πρόγραμμα με στόχους που επεξεργάστηκε και διαμόρφωσε ο θεραπευτής, σε σχέση με τις συγκεκριμένες δυσκολίες ή την παθολογία του θεραπευόμενου.

Λίγα λόγια για την Ευγενία Καραζιώτη

Σπούδασε στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. ακολουθώντας τον τομέα Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. «Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης» στην κατεύθυνση Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών καθώς και το διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων, από τη βρεφική ηλικία στην εφηβεία», διοργάνωση του Επιστημονικού Συλλόγου Μέριμνας Παιδιού και Εφήβου σε συνεργασία με την Υπηρεσία Παιδιού και Εφήβου της Γ’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

Είναι πιστοποιημένη ζωοθεραπεύτρια από το Institut Français de Zootherapie και canine behaviourist & trainer από την Kynagon C.A.T / MICAN. Για το Ελληνικό Ινστιτούτο Ζωοθεραπείας έχει οριστεί διοικητική υπεύθυνη μαζί με τη Νέλλυ Γεωργούδη, κλινική ψυχολόγο που έχει αναλάβει την επιστημονική εποπτεία εκ μέρους του IFZ.

Εργάζεται ως ειδική παιδαγωγός στη «Ζεστή Αγκαλιά» ενός τμήματος Πρώιμης Παρέμβασης το οποίο απευθύνεται σε παιδιά στο φάσμα του αυτισμού και σε παιδιά με άλλες αναπτυξιακές δυσκολίες 2,5-4,5 χρονών και υλοποιείται στον βρεφονηπιακό σταθμό «Μέριμνα Παιδιού» με την επιστημονική εποπτεία του Γρηγόρη Αμπατζόγλου, Ομότιμου Καθηγητή Παιδοψυχιατρικής Α.Π.Θ. και της Χριστίνας Χατζηδημητρίου, κλινικής ψυχολόγου PHD. Τα τελευταία δύο χρόνια διδάσκει στο Mediterranean College στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής. Με τη συνάδελφο της Πηνελόπη Καραγιάννη, ψυχολόγο, ζωοθεραπεύτρια, έστησαν πριν τρία χρόνια στη Θεσσαλονίκη το «p.e.f.ko» ένα Κέντρο Ζωοθεραπείας και Ψυχοπαιδαγωγικών Παρεμβάσεων.

Λίγα λόγια για το Ελληνικό Ινστιτούτο Ζωοθεραπείας

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ζωοθεραπείας είναι το επίσημο παράρτημα του Institut Francais de Zootherapie στην Ελλάδα. Μέσω της στενής τους συνεργασίας οργανώνουν τις εκπαιδεύσεις σε συνεργασία (συνδυαστικά στη Ελλάδα και στη Γαλλία). Το IFZ εδώ και 20 χρόνια εκπαιδεύει στη Γαλλία και στο εξωτερικό επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, της ψυχικής υγείας και της εκπαίδευσης στο να μπορούν να αναπτύξουν και εισάγουν στην επαγγελματική πρακτική τους τη μέθοδο της ζωοθεραπείας.

WOMEN ON TOP: Λέσχη ανάγνωσης #ΣτοΡάφι

«Όσο οι λεμονιές ανθίζουν» της Zoulfa Katouh, Εκδόσεις Διόπτρα

Τετάρτη 29 Μαΐου, 18:30-20:00

Το Women On Top είναι ένας οργανισμός για την επαγγελματική και οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην εργασία. Αποστολή του είναι να συμβάλει στο να έχουν όλες οι γυναίκες ίσες ευκαιρίες στη δημόσια ζωή τους, μέσα από την ατομική ενδυνάμωση και την αλλαγή στο εκπαιδευτικό, εργασιακό και κοινωνικό τους περιβάλλον.

#ΣτοΡάφι, τη λέσχη ανάγνωσης του Women On Top, διαβάζουμε βιβλία που σχετίζονται με τη γυναικεία ενδυνάμωση και εμπειρία, την έμφυλη ισότητα και την επαγγελματική ανάπτυξη των γυναικών. Στις αρχές κάθε μήνα προτείνουμε ένα βιβλίο και στο τέλος του μήνα συναντιόμαστε, διά ζώσης ή διαδικτυακά, για να ανταλλάξουμε απόψεις και να συζητήσουμε για το βιβλίο που διαβάσαμε, δημιουργώντας μία κοινότητα στην οποία θα συναντιέται η αγάπη μας για το βιβλίο με το όραμά μας για την ισότιμη συμμετοχή γυναικών και αντρών σε όλες τις πτυχές της ζωής μας.

Στη συνάντηση της Λέσχης Ανάγνωσης #ΣτοΡάφι στο Athens Book Space, θα συζητήσουμε το «Όσο οι λεμονιές ανθίζουν» της Zoulfa Katouh από τις Εκδόσεις Διόπτρα, ένα βιβλίο για τον πόλεμο, τα όνειρα και την ανάγκη του να βρει κανείς τη θέση του στον κόσμο. Καλεσμένη στη συνάντηση θα είναι η Ένωση Ουκρανών Γυναικών στην Ελλάδα, με σκοπό ανοίξουμε μια ουσιαστική συζήτηση για την προσφυγιά και τον πόλεμο.

Παράλληλα, στο χώρο θα παρουσιαστεί η έκθεση φωτογραφίας του προγράμματος AGENCY: VOTE WITH HER, το οποίο στοχεύει να αυξήσει την πολιτική συμμετοχή των γυναικών με μεταναστευτικό προφίλ στο πλαίσιο των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία ως μέσο έκφρασης, γυναίκες μετανάστριες αποτυπώνουν την ιστορία τους, τις προκλήσεις και τις εμπειρίες τους, για τη δημιουργία κοινοτήτων υποστήριξης και ενεργού συμμετοχής.

Περισσότερα για:

Πάρκο Ελευθερίας

Το Πάρκο Ελευθερίας επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, αναδεικνύεται σήμερα σε ένα ζωντανό, διαδραστικό, πολιτιστικό κόμβο. Μαζί με το Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων που αποτελεί έναν σύγχρονο εκθεσιακό χώρο, το Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων, και τους πέντε νέους, φιλόξενους, θεματικούς κήπους, το σημείο επανασυστήνεται ως χώρος συνάντησης, γνώσης, μνήμης και πολιτισμού. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για την επανέκθεση του Μουσείου Ελευθερίου Βενιζέλου και οι μελέτες για τη δημιουργία του Μουσείου Αντιδικτατορικού Αγώνα. Στόχος είναι να διαφυλαχτεί και για τις επόμενες γενιές η ιστορική μνήμη της πόλης.

Athens Book Space

Το Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων είναι ένας σύγχρονος χώρος ανάγνωσης, συνάντησης, χαλάρωσης και εκδηλώσεων με επίκεντρο το βιβλίο, μέσα στην καταπράσινη καρδιά του Πάρκου Ελευθερίας, στην Βασ. Σοφίας. Ελεύθερη πρόσβαση σε έντυπα και ψηφιακά βιβλία, για παιδιά και ενήλικες, 24ωρη δωρεάν πρόσβαση σε Wi-Fi, podcasts, συναντήσεις και συζητήσεις με συγγραφείς, παρουσιάσεις βιβλίων και πολλά ακόμα σας περιμένουν στο νέο πολιτιστικό τοπόσημο της Αθήνας.

Περισσότερες πληροφορίες για το υπαίθριο αναγνωστήριο μπορείτε να δείτε στο site: https://athensbookspace.gr

Πληροφορίες και κρατήσεις: 6974802645 ( Τρίτη – Παρασκευή: 11:00-19:00 & Σαββατοκύριακο: 10:00-15:00 )

Το Athens Book Space διαχειρίζεται η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

—

