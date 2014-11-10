ΕΦΕΤ: Προσοχή στα άγρια μανιτάρια

Δελτίο ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους από την κατανάλωση άγριων μανιταριών εξέδωσε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

Ο ΕΦΕΤ ενημερώνει για τους κινδύνους που μπορεί να έχει στην υγεία η κατανάλωση άγριων μανιταριών που έχουν συλλεχθεί στη φύση από ερασιτέχνες.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Κέντρου Δηλητηριάσεων έχουν καταγραφεί 60 περιπτώσεις σοβαρών δηλητηριάσεων σε όλη τη χώρα από την κατανάλωση άγριων μανιταριών.

Καθότι στη χώρα μας κάθε χρόνο καταγράφονται 80-140 περιστατικά δηλητηριάσεων από άγρια μανιτάρια, ο ΕΦΕΤ εφιστά την προσοχή του καταναλωτικού κοινού στα εξής:

• Η κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών, ωμών ή μαγειρεμένων οδηγεί σε δηλητηρίαση με συμπτώματα όπως ναυτία, εμετό και διάρροια που σε ορισμένες περιπτώσεις συνοδεύεται από διαταραχές της ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας.

• Οι τοξικές ουσίες που υπάρχουν στα δηλητηριώδη μανιτάρια δεν καταστρέφονται με το μαγείρεμα.

• Είναι εξαιρετικά δύσκολο οι ερασιτέχνες συλλέκτες μανιταριών να διακρίνουν τα ασφαλή-βρώσιμα από τα δηλητηριώδη άγρια μανιτάρια που φυτρώνουν στη φύση.

• Για τη διάκριση μεταξύ ασφαλών βρώσιμων και δηλητηριωδών άγριων μανιταριών δεν επαρκούν οι εικόνες από το Internet ή τα βιβλία.



Καλούνται οι καταναλωτές να αποφεύγουν την συλλογή και κατανάλωση των μανιταριών αυτών.

Ο ΕΦΕΤ επισημαίνει, ότι τα παραπάνω δεν αφορούν στην κατανάλωση των τυποποιημένων μανιταριών που διατίθενται στα σημεία λιανικής πώλησης.



Σε περίπτωση δηλητηρίασης από την κατανάλωση άγριων μανιταριών, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων στο 210-7793777.