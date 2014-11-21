Έκκληση για φάρμακα, από το Κοινωνικό Φαρμακείο Βύρωνα

Το Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Βύρωνα (ΚΙΦΒ) κάνει έκκληση για κάλυψη των αναγκών του σε διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα για τις ανάγκες των άνεργων και άπορων ανασφάλιστων συμπολιτών μας.

Πρόκειται για άκρως απαραίτητα φάρμακα, των οποίων η αυξημένη ζήτηση δημιουργεί μόνιμες ελλείψεις στα αποθέματά μας καθώς λόγο της λιτότητας και της μεγάλης συμμετοχής των ασφαλισμένων, τα φάρμακα που δίνουν τα φαρμακεία και οι πολίτες συνεχώς περιορίζονται.



Διαβάστε τη λίστα με τα φάρμακα που ζητά το Κοινωνικό Φαρμακείο Βύρωνα, στο InVitroMagazine.gr

