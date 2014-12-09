search
09.12.2014 16:00

Την παραίτηση Κουκουλόπουλου ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη δήθεν συνάντηση Τσίπρα με Λάτση – Αγγελοπούλου

Την παραίτηση του αναπ.υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πάρι Κουκουλόπουλου, ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα όσα υποστήριξε από το βήμα της Βουλής σχετικά με την την υποτιθέμενη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τις Γιάννα Αγγελοπούλου και Μαριάννα Λάτση σε πριβέ κλαμπ του Κολωνακίου.

 
Την παραίτηση του αναπ.υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πάρι Κουκουλόπουλου, ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα όσα υποστήριξε από το βήμα της Βουλής σχετικά με την την υποτιθέμενη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τις Γιάννα Αγγελοπούλου και Μαριάννα Λάτση σε πριβέ κλαμπ του Κολωνακίου.
 
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Κοντονής κάλεσε τον πρωθυπουργό  Α. Σαμαρά να ζητήσει την παραίτησή του καταλογίζοντας στο στέλεχος του ΠαΣοΚ «ακραία ψέματα και χυδαίες συκοφαντίες κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης».
 
Όπως είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, «ο κ. Κουκουλόπουλος είχε το θράσος να επικαλεστεί συνάντηση που είχε δήθεν ο πρόεδρος με οικονομικούς παράγοντες και μάλιστα είπε ότι θα φέρει φωτογραφίες», και πρόσθεσε :«Είναι ακόμα υπουργός ο κ. Κουκουλόπουλος, ο οποίος αποδεικνύεται ένας ταπεινός συκοφάντης και γελοιοποιείται στο πανελλήνιο». Και κάλεσε τον πρωθυπουργό «να ζητήσει την παραίτησή του».
 
«Ζητάμε υπεύθυνη τοποθέτηση από την κυβέρνηση. Δεν είναι πρόβλημα του κ. Κουκουλόπουλου, αλλά είναι της κυβέρνησης και πρέπει να απαντήσει για αυτή την άθλια συκοφαντική και προσβλητική επίθεση που δέχθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ», σημείωσε ο Σ. Κοντονής.
 
Υπενθυμίζεται ότι τόσο η Κουμουνδούρου όσο και οι πλευρά Αγγελοπούλου – Λάτση έχουν διαψεύσει το δημοσίευμα επανειλημμένως με κατηγορηματικό τρόπο.
 

