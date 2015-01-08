Μειώνονται τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων

Λιγότερα θα είναι τα θέματα στην Τράπεζα Θεμάτων της Α΄ και Β΄ Λυκείου, καθώς με απόφαση του υπουργείου Παιδείας σταματά από τις 21 Ιανουαρίου 2015 η τροφοδοσία της, ενώ μέχρι τα τέλη Μαρτίου θα αφαιρεθούν θέματα.



Oπως ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας, Ανδρέας Λοβέρδος, στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας για τα θέματα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έπειτα από ασφυκτικές πιέσεις που δέχτηκε από την εκπαιδευτική κοινότητα, αποφάσισε να διακόψει την τροφοδοσία της Τράπεζας Θεμάτων από τις 21 Ιανουαρίου με νέα θέματα, ενώ έως τα τέλη Μαρτίου θα πρέπει να προχωρήσουν οι αρμόδιες επιτροπές σε εξορθολογισμό και περικοπή των θεμάτων της.



«Υπάρχουν επαναλήψεις, ασάφειες και προβλήματα στα θέματα που έχουν επιλεγεί», σημείωσε ο υπουργός Παιδείας, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στα Αρχαία Ελληνικά τα θέματα θα μειωθούν σε 200 από 420 που είναι σήμερα.



Ο A. Λοβέρδος ανέφερε, επίσης, ότι δέχεται πολλές διαμαρτυρίες για το περιεχόμενο της Τράπεζας Θεμάτων, ωστόσο τόνισε πως δεν μπορεί να την καταργήσει γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό για την εκπαιδευτική διαδικασία. Ως προς τη διαδικασία, αναμένεται η έκδοση σχετικής κανονιστικής πράξης, ενώ θα υπάρξει σύντομα και ανακοίνωση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.