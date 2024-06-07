Εθνική οδός Αθηνών-Κορίνθου: Έσβησε η φωτιά στο βυτιοφόρο – Σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας (Photos/Videos)

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Ανατροπή βυτιοφόρου σημειώθηκε στην οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο 75,5ο χλμ, στο σημείο της γέφυρας του Ισθμού με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη φωτιά, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για την κυκλοφορία των οχημάτων.
Λίγο πριν τις 23:30 εστάλη μήνυμα από το 112 για μεγάλες καθυστερήσεις στο σημείο ενώ λίγο αργότερα, σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η φωτιά στο βυτιοφόρο είχε σβήσει.
Σταδιακά, αρχίζει και αποκαθίσταται η κίνηση, καθώς ανοίγουν οι δρόμοι. Ειδικότερα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας άρθηκαν οι εκτροπές στην εθνικής οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο στα εξής σημεία:
-Στα διόδια Ελευσίνας
-Στα διόδια Καλαμακίου
-Στους Αγίους Θεοδώρους.
Σύμφωνα με την Τροχαία τα οχήματα θα εξέρχονται στο κόμβο Λουτρακίου και εισέρχονται στο κόμβο Επιδαύρου.
Ο οδηγός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα που υπέστη κατά την ανατροπή, ενώ δεν φέρει εγκαύματα και δεν εμπλέκεται άλλο όχημα στο συμβάν.
Σημειώνεται πως το βυτιοφόρο εξερράγη στη γέφυρα του Ισθμού στην Κόρινθο μετά από τροχαίο. Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη με συνεχείς εκρήξεις να σημειώνονται και τη φωτιά να έχει επεκταθεί και στο πρανές του αυτοκινητόδρομου, καθώς η βενζίνη που κουβαλούσε το όχημα είχε χυθεί στον δρόμο.
Η πυροσβεστική, με 28 πυροσβέστες και 9 οχήματα, κατάφερε να πλησιάσει στο βυτιοφόρο αφού πρώτα έγινε επιχείρηση διαβροχής ώστε να εκτονωθεί η πυρκαγιά.
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