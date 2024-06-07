Εθνική οδός Αθηνών-Κορίνθου: Έσβησε η φωτιά στο βυτιοφόρο – Σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας (Photos/Videos)

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Ανατροπή βυτιοφόρου σημειώθηκε στην οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο 75,5ο χλμ, στο σημείο της γέφυρας του Ισθμού με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη φωτιά, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για την κυκλοφορία των οχημάτων.

Λίγο πριν τις 23:30 εστάλη μήνυμα από το 112 για μεγάλες καθυστερήσεις στο σημείο ενώ λίγο αργότερα, σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η φωτιά στο βυτιοφόρο είχε σβήσει.

Σταδιακά, αρχίζει και αποκαθίσταται η κίνηση, καθώς ανοίγουν οι δρόμοι. Ειδικότερα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας άρθηκαν οι εκτροπές στην εθνικής οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο στα εξής σημεία:

-Στα διόδια Ελευσίνας

-Στα διόδια Καλαμακίου

-Στους Αγίους Θεοδώρους.

Σύμφωνα με την Τροχαία τα οχήματα θα εξέρχονται στο κόμβο Λουτρακίου και εισέρχονται στο κόμβο Επιδαύρου.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα που υπέστη κατά την ανατροπή, ενώ δεν φέρει εγκαύματα και δεν εμπλέκεται άλλο όχημα στο συμβάν.

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ 🔥



Λόγω ανατροπής #βυτιοφόρου και εκδήλωσης #πυρκαγιάς, διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας στην Ν.Ε.Ο. #Αθηνών–#Κορίνθου στη χλμ θέση 75.5 στο ύψος της Γέφυρας Ισθμού.



Παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την προσέγγιση στο σημείο. — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) June 7, 2024

Σημειώνεται πως το βυτιοφόρο εξερράγη στη γέφυρα του Ισθμού στην Κόρινθο μετά από τροχαίο. Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη με συνεχείς εκρήξεις να σημειώνονται και τη φωτιά να έχει επεκταθεί και στο πρανές του αυτοκινητόδρομου, καθώς η βενζίνη που κουβαλούσε το όχημα είχε χυθεί στον δρόμο.

Η πυροσβεστική, με 28 πυροσβέστες και 9 οχήματα, κατάφερε να πλησιάσει στο βυτιοφόρο αφού πρώτα έγινε επιχείρηση διαβροχής ώστε να εκτονωθεί η πυρκαγιά.

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