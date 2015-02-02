Αρχίζει η δίκη του Ντομινίκ Στρος-Καν για μαστροπεία

Σε δικαστήριο της Λιλ θα εμφανιστεί σήμερα ο πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ Ντομινίκ Στρος-Καν, κατηγορούμενος για διακεκριμένη μαστροπεία (σ.σ: ένα ευρύ αδίκημα, το οποίο, κατά το γαλλικό δίκαιο, υποβοηθά ή ενθαρρύνει την πράξη της πορνείας) και συμμετοχή σε "δίκτυο πορνείας" που δραστηριοποιείτο σε ξενοδοχεία.

Ο 65χρονος Στρος – Καν, ο οποίος υπήρξε ένας από τους ισχυρότερους ανθρώπους στον πλανήτη, κατηγορείται με την πιο σοβαρή μορφή του συγκεκριμένου αδικήματος – το οποίο, στην χειρότερη περίπτωση, επιφέρει 10ετή φυλάκιση και πρόστιμο ύψους 1,5 εκατ. ευρώ – επειδή στην υπόθεση εμπλέκονται περισσότερες από μία πόρνες.

Η υπόθεση "Κάρλτον", όπως έγινε γνωστή, η οποία πήρε το όνομά της από ένα ξενοδοχείο στη Λιλ, αφορά στα "ροζ" πάρτι, στα οποία συμμετείχε ο Στρος-Καν, ο οποίος κάποτε προαλείφετο για επόμενος πρόεδρος της Γαλλίας. Ο ίδιος, πάντως, υποστηρίζει πως ναι μεν συμμετείχε σε πάρτυ ομαδικού σεξ, αλλά δεν γνώριζε ότι οι γυναίκες που συμμετείχαν σε αυτά ήταν πόρνες.

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2011 έπειτα από έρευνα για ένα δίκτυο πορνείας που δρούσε στο ξενοδοχέιο της Λιλ "Κάρλτον".

Το όνομα του Στρος-Καν ενεπλάκη όταν αναφέρθηκε από εκδιδόμενες στο ξενοδοχείο κατά την ανάκρισή τους από τις αρχές και για τον λόγο αυτόν η έρευνα διευρύνθηκε.

Μαζί με τον πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ κατηγορούνται άλλα 13 άτομα: από μικροεπιχειρηματίες, έναν ξενοδόχο, έναν ανώτερο αξιωματικό της αστυνομίας κι έναν δικηγόρο μέχρι τον επονομαζόμενο "Ντοντό ο Σαλαμούρας" (Dodo la Saumure), η "Ντοντό ο Νταβατζής", έναν ιδιοκτήτη οίκου ανοχής, ο οποίος μάλιστα έχει δηλώσει ότι ενόψει της εμφάνισής του στο δικαστήριο έκανε …λεύκανση στα δόντια του στην Ισπανία. Όλοι τους αρνούνται τις κατηγορίες που τους έχουν απαγγελθεί.

Η δίκη που ξεκινά σήμερα αναμένεται να κρατήσει τρεις εβδομάδες. Σε αυτήν θα προεδρεύουν τρεις δικαστές, αλλά δεν θα υπάρχουν ένορκοι. Ο ίδιος ο Στρος-Καν δεν αναμένεται να καταθέσει πριν από τις 10 Φεβρουαρίου, αλλά θα βρίσκεται σήμερα στο δικαστήριο.

Το δικαστήριο αναμένεται να ακούσει πως ενώ ο Στρος-Καν βρισκόταν στην Ουάσινγκτον στο "τιμόνι" του ΔΝΤ, είχε συναντήσεις για ομαδικό σεξ με πόρνες που του έστελναν στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ γάλλοι επιχειρηματίες οι οποίοι επιδίωκαν να εξασφαλίσουν την εύνοια του ανθρώπου που θεωρούσαν ότι θα ήταν ο επόμενος γάλλος πρόεδρος.

Η κατηγορούσα αρχή ισχυρίζεται ότι δύο επιχειρηματίες από τη βόρεια Γαλλία έστελναν αεροπορικώς στις ΗΠΑ τις πόρνες για να πάρουν μέρος σε βραδιές ομαδικού σεξ με τη συμμετοχή του Στρος-Καν και τις πλήρωναν οι ίδιοι.

Λεπτομέρειες που αναφέρονται στα δικαστικά έγγραφα και δημοσιεύονται σε αρκετές γαλλικές εφημερίδες κάνουν λόγο για περισσότερες από 15 "βραδιές", μεταξύ του 2009 και 2011, στις οποίες ο Στρος-Καν ήταν ο διοργανωτής και "βασιλιάς του πάρτυ" και όπου φέρεται ότι είχε πολλαπλές σεξουαλικές συνευρέσεις με πολυάριθμες γυναίκες με κάποιους αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν σκηνές με τις λέξεις "σφαγή" ή "μακελειό".

Οι συνευρέσεις, στις οποίες συμμετείχαν πόρνες από τη Γαλλία και το Βέλγιο, γίνονταν στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι και τρεις φορές σε Ουάσινγκτον και Νέα Υόρκη.

Κάποιες από τις πόρνες έχουν καταθέσει ότι τους είχε ζητηθεί να μην αναφέρουν ότι πληρώθηκαν. Άλλες υποστηρίζουν ότι αποκλείεται ο Στρος-Καν να μην γνώριζε ότι εκδίδονται. Μία από αυτές, η κατάθεση της οποίας στις αρχές δημοσιεύεται στην Journal du Dimanche, υποστηρίζει ότι ως "συνοδός πολυτελείας" σπανίως συναντούσε πελάτες με τέτοια απόλυτη έλλειψη σεβασμού σαν αυτή που επιδείκνυε ο Στρος-Καν.

Οι ανακριτές που παρέπεμψαν την υπόθεση στο δικαστήριο υποστηρίζουν ότι είναι αδύνατον να αγνοούσε ο Στρος-Καν ότι οι γυναίκες ήταν πόρνες.

Οι ίδιοι επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, ότι το είδος των συνευρέσεων στις οποίες συμμετείχαν και η μη χρήση προφυλακτικού υποδήλωναν ότι οι γυναίκες αυτές προφανώς πληρώνονταν.

Η τελευταία φορά που διοργανώθηκε τέτοιο πάρτυ ήταν στις 13 Μαϊου του 2011, μία ημέρα πριν από την σύλληψή του στη Νέα Υόρκη με την κατηγορία της απόπειρας βιασμού μίας καμαριέρας σε ξενοδοχείο της πόλης, της Ναφισάτου Ντιαλό. Η υπόθεση αυτή πήρε την δικαστική οδό αλλά έληξε με εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Σηματοδότησε ωστόσο το τέλος της πολιτικής του καριέρας στη Γαλλία. Σήμερα ο Στρος-Καν εργάζεται ως σύμβουλος, μεταξύ άλλων για την σερβική κυβέρνηση και την Ρωσική Τράπεζα Περιφερειακής Ανάπτυξης.

