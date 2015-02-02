Σάρωσαν διεθνώς οι κορασίδες Ξιφασκίας Τήνου (Photos)

Μεγάλες στιγμές έζησε μέσα στον Γενάρη για τον Γ.Σ Καρδιανής Τήνου στην ξιφασκία.

Οι αθλητές του συλλόγου διακρίθηκαν διεθνώς όπου και αν συμμετείχαν .

Η ομάδα των παγκορασίδων αποτελούμενη από τις Κολέτσου Ευρυδίκη, Ειρήνη Κοτσαλή και Κωνσταντίνα Τσολάκη κατέλαβαν την Δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Η Ειρήνη Παιπέ πρώτη στους διεθνείς αγώνες Mercedes Cup στην κατηγορία

κάτω των 17 ετών στο Dubai.

Τέλος το ομαδικό μας στο Πανευρωπαικό συλλόγων κατέλαβε την 10η θέση αποτελούμενο από τους Αγγέλη Κώστα, Δακουτρό Παύλο και την συνεργασία του Φινλανδού Vuorinnen!