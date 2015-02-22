«Πεντικιούρ» σε υπό εξαφάνιση λευκό ρινόκερο (video)

H αξιαγάπητη Νόλα είναι μία από τους 5 εναπομείναντες λευκούς ρινόκερους στον κόσμο, βρίσκεται στον ζωολογικό κήπο στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ και σε αυτό το βίντεο δέχεται την περιποίηση των υπαλλήλων, που της κόβουν τα νύχια.



H αξιαγάπητη Νόλα είναι μία από τους 5 εναπομείναντες λευκούς ρινόκερους στον κόσμο.



Βρίσκεται στον ζωολογικό κήπο στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ και σε αυτό το βίντεο δέχεται την περιποίηση των υπαλλήλων, που της κόβουν τα νύχια.





Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

Σημειώνεται ότι οι λευκοί ρινόκεροι κυνηγήθηκαν για αιώνες με απίστευτη βαρβαρότητα έως τα όρια της εξαφάνισης, κυρίως για το κέρατό τους που στην Ασιατική παραδοσιακή ιατρική θεωρείται ότι έχει θεραπευτικές , σχεδόν μαγικές, ιδιότητες.Ένα κιλό από κέρατο ρινόκερου πωλείται στη μαύρη αγορά μέχρι 65.000 δολάρια.