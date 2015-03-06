Ο Μίκι Ρουρκ και το αγαπημένο του τσαντάκι Louis Vuitton (Photos)

Ο κάποτε σκληρός και ακαταμάχητος Μίκι Ρουρκ έχει μια αδυναμία στα τσαντάκια Louis Vuitton. Με ένα συγκεκριμένο τσαντάκι εθεάθη σε γεύμα στο Μπέβερλι Χιλς. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κρατάει ο διάσημος σταρ. Σε εκδηλώσεις, σε βόλτες, σε εστιατόρια, έχει μαζί του πάντα το αγαπημένο του αξεσουάρ.

Ο κάποτε γοής Ρουρκ είναι πια αγνώριστος, αφού τα ναρκωτικά, οι καταχρήσεις και τα μπότοξ, τον έχουν κάνει να φαίνεται σαν σκιά του παλιού εαυτού του. Τίποτα δεν θυμίζει τον πρωταγωνιστή της καυτής ταινίας «91/2 εβδομάδες».

Με την συμπρωταγωνίστρια του στις «91/2 εβδομάδες», Κιμ Μπάσιντζερ