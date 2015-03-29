search
Ιn Vitro ΙN VITRO

29.03.2015 11:58

Ολική αποτρίχωση brazilian; Υπάρχουν σοβαρότατοι κίνδυνοι!

Βραζιλία: Γυναίκα «σκλάβα» υποχρεώθηκε να παντρευτεί ηλικιωμένο συγγενή της - «Έσπασε» τα δεσμά μετά από 40 χρόνια - Media

Μπορεί το περιβόητο «brazilian» και άλλες μορφές αποτρίχωσης της περιοχής των γεννητικών οργάνων να έχουν αποκτήσει πολλούς οπαδούς…

Μπορεί το περιβόητο «brazilian» και άλλες μορφές αποτρίχωσης της περιοχής των γεννητικών οργάνων να έχουν αποκτήσει πολλούς οπαδούς, ανάμεσά τους γυναίκες αλλά και άντρες, όμως οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι οι μικροτραυματισμοί της περιοχής από το ξυράφι ή το κερί, ευνοούν τη μετάδοση του ιού της μολυσματικής τερμίνθου (molluscum contagiosum), μία ιδιαίτερα σοβαρή μόλυνση των γεννητικών οργάνων.

Διαβάστε το άρθρο στο InVitroMagazine.gr

