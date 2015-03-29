Ολική αποτρίχωση brazilian; Υπάρχουν σοβαρότατοι κίνδυνοι!

Μπορεί το περιβόητο «brazilian» και άλλες μορφές αποτρίχωσης της περιοχής των γεννητικών οργάνων να έχουν αποκτήσει πολλούς οπαδούς…

Μπορεί το περιβόητο «brazilian» και άλλες μορφές αποτρίχωσης της περιοχής των γεννητικών οργάνων να έχουν αποκτήσει πολλούς οπαδούς, ανάμεσά τους γυναίκες αλλά και άντρες, όμως οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι οι μικροτραυματισμοί της περιοχής από το ξυράφι ή το κερί, ευνοούν τη μετάδοση του ιού της μολυσματικής τερμίνθου (molluscum contagiosum), μία ιδιαίτερα σοβαρή μόλυνση των γεννητικών οργάνων.

