search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 00:28
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.03.2015 14:01

Ρινόκερος αφηνίασε στο Νεπάλ – Ένας νεκρός και δύο τραυματίες (Video)

30.03.2015 14:01
Ρινόκερος αφηνίασε στο Νεπάλ – Ένας νεκρός και δύο τραυματίες (Video) - Media

Ένας αφηνιασμένος ρινόκερος προκάλεσε τον θάνατο ενός κατοίκου και τον τραυματισμό ακόμη δύο πολιτών στην πόλη Χετουάντα του Νεπάλ.

Ένας αφηνιασμένος ρινόκερος προκάλεσε τον θάνατο ενός κατοίκου και τον τραυματισμό ακόμη δύο πολιτών στην πόλη Χετουάντα του Νεπάλ.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, πρόκειται για τον θάνατο μιας γυναίκας η οποία δεν άντεξε μετά την επίθεση του άγριου ζώου και τον τραυματισμό δύο αντρών, ενός αξιωματούχου της τοπικής κυβέρνησης κι ενός περαστικού που επιχειρούσε να καταγράψει το περιστατικό με κάμερα.

Οι αστυνομικές αρχές της περιοχής έχουν κινητοποιήσει ελέφαντες και όλα τα τεχνικά μέσα που διαθέτουν για την αιχμαλωσία του ρινόκερου και στη συνέχεια την μετακίνησή του στο φυσικό του περιβάλλον.

Ένας κάτοικος της περιοχής, ο Κρίσνα Πούντελ, δήλωσε: «Δεν έχω ξαναδεί ρινόκερο στην περιοχή μας. Κάποιες φορές, έρχονται ελέφαντες».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν για τις νάρκες στα Στενά του Ορμούζ – Μαζική επίθεση των IDF στην Τεχεράνη, χτυπήματα και στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

dorcey osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: «Καταιγιστικός» Ολυμπιακός στο Παρίσι, 104-87 την Παρί και δεύτερη θέση

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό – Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

donald_trump_2002
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ανοίγει το πρώτο διυλιστήριο πετρελαίου έπειτα από μισό αιώνα – Η ανακοίνωση Τραμπ

bartholomeu erdogan
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Στην Άγκυρα για το δείπνο Ιφτάρ του Ερντογάν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν για τις νάρκες στα Στενά του Ορμούζ - Μαζική επίθεση των IDF στην Τεχεράνη - Όλες οι εξελίξεις

iliaki-ekpobi-new
MEDIA

Μαρία Ηλιάκη: Ζήτησε συγγνώμη και αποχώρησε από το πλατό - «Θα σβήσω» (Video)

recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 00:16
mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν για τις νάρκες στα Στενά του Ορμούζ – Μαζική επίθεση των IDF στην Τεχεράνη, χτυπήματα και στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

dorcey osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: «Καταιγιστικός» Ολυμπιακός στο Παρίσι, 104-87 την Παρί και δεύτερη θέση

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό – Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

1 / 3