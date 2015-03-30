Ρινόκερος αφηνίασε στο Νεπάλ – Ένας νεκρός και δύο τραυματίες (Video)

Ένας αφηνιασμένος ρινόκερος προκάλεσε τον θάνατο ενός κατοίκου και τον τραυματισμό ακόμη δύο πολιτών στην πόλη Χετουάντα του Νεπάλ.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, πρόκειται για τον θάνατο μιας γυναίκας η οποία δεν άντεξε μετά την επίθεση του άγριου ζώου και τον τραυματισμό δύο αντρών, ενός αξιωματούχου της τοπικής κυβέρνησης κι ενός περαστικού που επιχειρούσε να καταγράψει το περιστατικό με κάμερα.

Οι αστυνομικές αρχές της περιοχής έχουν κινητοποιήσει ελέφαντες και όλα τα τεχνικά μέσα που διαθέτουν για την αιχμαλωσία του ρινόκερου και στη συνέχεια την μετακίνησή του στο φυσικό του περιβάλλον.

Ένας κάτοικος της περιοχής, ο Κρίσνα Πούντελ, δήλωσε: «Δεν έχω ξαναδεί ρινόκερο στην περιοχή μας. Κάποιες φορές, έρχονται ελέφαντες».