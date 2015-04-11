Λίαμ Νίσον: Οι Άγγλοι έκλεψαν τα Γλυπτά του Παρθενώνα – Πρέπει να επιστραφούν! (Video)

Μετά τον Τζορτ Κλούνεϊ άλλος ένας ηθοποιός του Χόλιγουντ ζητά να επιστραφούν στην Ελλάδα τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Ο Λίαμ Νίσον μιλώντας στο STAR είπε χαρακτηριστικά: “Οι Άγγλοι πρέπει να τα επιστρέψουν, τελεία και παύλα. Δώστε τα πίσω από εκεί που τα κλέψατε. Είμαι απόλυτος, πρέπει να επιστραφούν”