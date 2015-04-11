Λίαμ Νίσον: Οι Άγγλοι έκλεψαν τα Γλυπτά του Παρθενώνα – Πρέπει να επιστραφούν! (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μετά τον Τζορτ Κλούνεϊ άλλος ένας ηθοποιός του Χόλιγουντ ζητά να επιστραφούν στην Ελλάδα τα Γλυπτά του Παρθενώνα.
Μετά τον Τζορτ Κλούνεϊ άλλος ένας ηθοποιός του Χόλιγουντ ζητά να επιστραφούν στην Ελλάδα τα Γλυπτά του Παρθενώνα.
Ο Λίαμ Νίσον μιλώντας στο STAR είπε χαρακτηριστικά: “Οι Άγγλοι πρέπει να τα επιστρέψουν, τελεία και παύλα. Δώστε τα πίσω από εκεί που τα κλέψατε. Είμαι απόλυτος, πρέπει να επιστραφούν”
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.