Στους δρόμους οι Αμερικανοί – Εκατοντάδες συλλήψεις από την αστυνομία

Εκατοντάδες διαδηλωτές συμμετείχαν χθες Πέμπτη σε συγκεντρώσεις σε πολλές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων της Βαλτιμόρης και της Φιλαδέλφειας, εναντίον της αστυνομικής βίας, ιδίως σε βάρος της κοινότητας των Αφροαμερικανών, και για να απαιτήσουν να χυθεί φως στις συνθήκες του θανάτου του 25χρονου Φρέντι Γκρέι, ο οποίος πέθανε μετά τη σύλληψή του από την αστυνομία.

Στη Φιλαδέλφεια αναφέρθηκαν μικρής έκτασης επεισόδια χθες το βράδυ ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές, όταν οι δυνάμεις επιβολής της τάξης εμπόδισαν τους συγκεντρωμένους να αποκλείσουν έναν δρόμο.

Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν ξανά στους δρόμους στη Βαλτιμόρη, θέατρο καθημερινών διαδηλώσεων αφότου έγινε γνωστός ο θάνατος του Γκρέι υπό ακόμη αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Πολλοί κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως “οι ζωές των μαύρων μετρούν” ή “να μπει τέλος στην τρομοκρατία της αστυνομίας”.

Στη Βαλτιμόρη συνεχίζει να ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας τις νυχτερινές ώρες, από τις 22:00 (05:00 ώρα Ελλάδας) ως τις 05:00 (12:00), που επιβλήθηκε την Τρίτη, μετά τα επεισόδια στα οποία η αστυνομία προχώρησε σε πάνω από 250 συλλήψεις.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για συγκεντρώσεις και σε άλλες πόλεις, ιδίως στο Σικάγο.

Στο μεταξύ στη Νέα Υόρκη ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάζιο απέρριψε τις επικρίσεις για το ότι η αστυνομία της πόλης εφάρμοσε πολύ σκληρές τακτικές στις διαδηλώσεις το βράδυ της Τετάρτης. “Η προσέγγιση ήταν εντελώς η ίδια”, είπε ο ντε Μπλάζιο, αναφερόμενος στις δεκάδες συλλήψεις και τις καταγγελίες νεοϋορκέζων πολιτικών περί του ότι οι άνδρες της αστυνομικής διεύθυνσης της Νέας Υόρκης (NYPD) επέδειξαν υπερβολικά επιθετική συμπεριφορά έναντι ειρηνικών διαδηλωτών.

“Δεν θα ανεχθούμε παραβίαση του νόμου, δεν θα ανεχθούμε ταραχές”, πρόσθεσε ο ντε Μπλάζιο.