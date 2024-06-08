Πυρκαγιά στην Εθνική: Κλειστή η Αθηνών-Κορίνθου, το μήνυμα του 112 – Η στιγμή της έκρηξης (Video)

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Σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας λόγω της ανατροπής του βυτιοφόρου που σημειώθηκε χθες το βραδύ στην Αθηνών-Κορίνθου και της πυρκαγιάς που ξέσπασε αποφασίστηκε η απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων από το ύψος των διοδίων Ελευσίνας έως τον κόμβο Μορέα.

Μάλιστα, λίγο πριν τις 12:30 ήχησε μήνυμα του 112 το οποίο προειδοποιεί για μεγάλες καθυστερήσεις και έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Ολυμπία Οδό.

Συγκεκριμένα, προβλήματα παρουσιάζει η κυκλοφορία στην νέα Εθνικη Οδό κοντά στο σημείο ανατροπής του βυτιοφόρου, στο ρεύμα από Αθήνα προς Κόρινθο, έως το σημείο της αντιδρόμησης, με την παρουσία της τροχαίας να είναι έντονη και τα οχήματα να κινούνται πλέον σε 3 λωρίδες κυκλοφορίες για την αποσυμφόρηση της κίνησης στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Η έκρηξη

Αλλεπάλληλες ήταν οι εκρήξεις μετά την ανατροπή του βυτιοφόρου στον Ισθμό και τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο όχημα. Η βενζίνη που χύθηκε στον δρόμο προκαλούσε συνεχώς μικρές και μεγάλες εκρήξεις, μία από τις οποίες καταγράφηκε από την κάμερα του Korinthostv.gr, ενώ ο δημοσιογράφος βρισκόταν σε ζωντανή σύνδεση.

Μάλιστα οι φλόγες έφτασαν αρκετά κοντά του με τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί να του φωνάζουν να φύγει γρήγορα από το σημείο.

Κατεδάφιση της αερογέφυρας – Κλειστή η οδός μέχρι την Κυριακή

Άρχισε τα ξημερώματα η κατεδάφιση της αερογέφυρας, κάτω από την οποία ανετράπη, και ανεφλέγη το βυτιοφόρο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ισχυρή φωτιά με εκρήξεις που διήρκεσαν επί ώρες. Στόχος των αρχών, τώρα είναι να μπορέσει να δοθεί στην κυκλοφορία το ρεύμα της εθνικής οδού προς την Πελοπόννησο, το συντομότερο δυνατό – κάτι για το οποίο όμως απαιτούνται μερικά 24ωρα, χωρίς κάποιος αυτή τη στιγμή να μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια το πόσα.

Στη Εθνική Οδό η κυκλοφορία από την Αθήνα προς την Κόριθνο στο σημείο διεξάγεται με αμφιδρόμηση και εκτροπές. Αναλυτικά, γίνεται αμφιδρόμηση στον κλάδο ανόδου προς Αθήνα, δηλαδή μιά λωρίδα κινείται προς τον Ισθμό, μια ενδιάμεση λωρίδα χρησιμοποιείται ως buffer και δύο λωρίδες κινούνται προς Αθήνα.

Η τροχαία θα διατηρήσει επίσης την παράκαμψη προς Κόρινθο. Η αμφιδρόμηση θα λειτουργεί μέχρι τις πρώτες μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενώ ο κλάδος ανόδου για την επιστροφή εκλογέων και εκδρομέων θα αποκατασταθεί το μεσημέρι της Κυριακής των εκλογών.

Υπενθυμίζεται ότι η εκτροπή των οχημάτων στο ρεύμα από Αθήνα προς Κόρινθο λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας στο σημείο κάτω από την αερογέφυρα του Ισθμου γίνεται με έξοδο των οχημάτων από τη νέα Εθνικη Οδό στη Γέφυρα κόμβου Λουτρακίου και είσοδο τους ξανά στη νέα Εθνική οδό στον κόμβο Επιδαύρου.

Οι εργασίες καθαίρεσης έχουν ξεκινήσει ήδη με σφύρες και φορτηγά και για αυτό το ρεύμα της νέας Εθνικής Οδού από Αθήνα προς Κόρινθο θα παραμείνει κλειστό στο σημείο για κάποιες ημέρες.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της τροχαίας, λόγω της κατάστασης στην εθνική οδό από την ανατροπή του βυτιοφόρου και προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση της κυκλοφοριας έχει αποφασιστεί η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τονων από το 23,5 χλμ (Ύψος διοδίων Ελευσίνας) εως το 84,5 km (κόμβο Μορέα) για σήμερα (08-06-2024) από τις 10:30 εως τις 23:00 και για αύριο (09-06-2024) από τις 05:00 έως τις 17:00.

Για το ατύχημα, είχε συλληφθεί ο οδηγός του βυτιοφόρου, ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος. Από την τροχαία που διενεργεί την προανάκριση έχει οριστεί και ειδικός πραγματογνώμονας που θα διερευνήσει το συμβάν.

Στο σημείο ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοιδης.

Μετά την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς στο βυτιοφόρο που ανετράπη κάτω από την αερογέφυρα στον Ισθμό (στο 75,5 χλμ) χθες το βράδυ, ολοκληρώθηκε και η επιχείρηση απεγκλωβισμού των οχημάτων που βρίσκονταν και στα δυο ρεύματα της εθνικής οδού. Λίγο αφότου έγινε το ατύχημα ειχε εκδοθεί 112 απαγόρευσης εισοδου στην Ολυμπία οδό από Ελευσίνα προς Κόρινθο και από Κιάτο προς Κόρινθο και προειδοποίησης για μεγάλες καθυστερήσεις.

Με την κατάσβεση της πυρκαγιάς και αφού οι πυροσβεστικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν στις 23:00 τη διαβροχή και έριξαν ειδικό κατασβεστικό υγρό, προσέγγισαν το σημείο ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος με κλιμάκιο μηχανικών του υπουργείου που ξεκίνησαν την εκτίμηση της κατάστασης στην αερογέφυρα. Από την εκτίμηση στατικότητας που έγινε αποφασιστηκε να ανοίξει λίγο αργότερα και να δοθεί στην κυκλοφορία το ρεύμα από Κόρινθο προς Αθήνα.

Στο δε ρεύμα από Αθήνα προς Κόρινθο η αερογέφυρα έχει υποστεί βλάβες από την πυρκαγιά και τις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν και για αυτό παρέμεινε κλειστό και αποφασίστηκε εκτροπή της κυκλοφορίας. Παράλληλα, ήδη από τη νύχτα είχε αποφασιστεί ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα καθαίρεση του τμήματος της αερογέφυρας που βρίσκεται πάνω από τον κλάδο καθόδου προς Ισθμό.

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