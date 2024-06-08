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08.06.2024 08:03

Εθνική οδός Αθηνών-Κορίνθου: Κατεδαφίζεται η γέφυρα στην οποία έπιασε φωτιά βυτιοφόρο – Σοβαρές ζημιές στο σημείο

08.06.2024 08:03
ethniki fotia

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Στην κατεδάφιση γέφυρας στον Ισθμό, που υπέστη σοβαρές ζημιές έπειτα από φωτιά σε βυτιοφόρο το βράδυ της Παρασκευής στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, προχωρούν οι Αρχές.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, μετά την κατάσβεση της φωτιάς χθες αργά το βράδυ, απομακρύνθηκε η άμορφη μάζα σιδερικών που είχαν απομείνει από το βυτιοφόρο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατεδάφισης της γέφυρας που υπέστη ζημιά από το υψηλό θερμικό φορτίο.

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στη νέα εθνική στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ από την έξοδο Λουτρακίου εκτρέπεται η κυκλοφορία προς την Κόρινθο. Κλειστή και στα δύο ρεύματα παραμένει η παλαιά εθνική οδός.

Στο σημείο βρέθηκε ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος με μηχανικούς του υπουργείου που διενέργησαν τον έλεγχο στατικότητας της γέφυρας με κλιμάκια πυροσβεστικής, αστυνομίας και εκπροσώπους των παραχωρησιούχων.

To μήνυμα από το 112 ενημέρωνε τους πολίτες ότι υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στο τμήμα όπου σημειώθηκε το ατύχημα.

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