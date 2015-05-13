search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 15:56
13.05.2015 10:21

Ο Αλφόνσο Κουαρόν πρόεδρος του Φεστιβάλ Βενετίας

Το 68ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας (2 έως 12 Σεπτεμρβίου) απέκτησε ήδη τον πρόεδρο του, που δεν είναι άλλος από τον Αλφόνσο Κουαρόν. 

 

Το 68ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας (2 έως 12 Σεπτεμβρίου) απέκτησε ήδη τον πρόεδρο του, που δεν είναι άλλος από τον Αλφόνσο Κουαρόν. Ο Μεξικανός σκηνοθέτης βρέθηκε εκεί τελευταία φορά με την ταινία του «Gravity» που είχε ανοίξει το φεστιβάλ πριν δύο χρόνια. Παλιότερα, η ταινία του «Θέλω και τη μαμά σου» (2001) είχε φύγει με ένα βραβείο Σεναρίου και ένα Ερμηνείας για τους πρωταγωνιστές του Γκαρσία Μπερνάλ και και Ντιέγκο Λούνα.

