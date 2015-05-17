Ο Πούτιν αναδεικνύεται «πρωταθλητής» στο χόκει (Photos-Video)

Τις αθλητικές του επιδόσεις αυτή τη φορά στο χόκει, επέδειξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τις αθλητικές του επιδόσεις κι αυτή τη φορά στο χόκει επέδειξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Β.Πούτιν συμμετείχε σε σε αγώνα χόκεϊ,τον οποίο διοργάνωσε η ομοσπονδία ερασιτεχνών παικτών χόκει για την 70ή επέτειο από την αντιφασιστική Νίκη στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Ρώσος πρόεδρος πέτυχε 8 από τα 18 γκολ της ομάδας του, η οποία εννοείται ότι κέρδισε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 62χρονος πρόεδρος σκόραρε χάρις στις ασίστ που του έδιναν οι βετεράνοι σταρ του αθλήματος, οι οποίοι και τον «φιλοξένησαν» στην ομάδα τους.