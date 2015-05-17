Ο Πούτιν αναδεικνύεται «πρωταθλητής» στο χόκει (Photos-Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τις αθλητικές του επιδόσεις αυτή τη φορά στο χόκει, επέδειξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.
Τις αθλητικές του επιδόσεις κι αυτή τη φορά στο χόκει επέδειξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.
Ο Β.Πούτιν συμμετείχε σε σε αγώνα χόκεϊ,τον οποίο διοργάνωσε η ομοσπονδία ερασιτεχνών παικτών χόκει για την 70ή επέτειο από την αντιφασιστική Νίκη στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Ρώσος πρόεδρος πέτυχε 8 από τα 18 γκολ της ομάδας του, η οποία εννοείται ότι κέρδισε.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 62χρονος πρόεδρος σκόραρε χάρις στις ασίστ που του έδιναν οι βετεράνοι σταρ του αθλήματος, οι οποίοι και τον «φιλοξένησαν» στην ομάδα τους.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.