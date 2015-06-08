Νεκρός σε τροχαίο ο Ρώσος Ολυμπιονίκης Σάρικοφ

Ο Ρώσος πρωταθλητής της ξιφασκίας, Σεργκέι Σάρικοφ, διπλός χρυσός Ολυμπιονίκης στη σπάθη, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, στα προάστια της Μόσχας.

Ο Ρώσος πρωταθλητής της ξιφασκίας, Σεργκέι Σάρικοφ, διπλός χρυσός Ολυμπιονίκης στη σπάθη στους αγώνες της Ατλάντα το 1996 και του Σίδνεϊ το 2000, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στα προάστια της Μόσχας.

Σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ ο 40χρονος Σάρικοφ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Εκτός των δύο Ολυμπιακών μεταλίων, ο Σάρικοφ, είχε επίσης τρία χρυσά μετάλλια σε παγκόσμια και άλλα πέντε σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.