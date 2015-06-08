search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 01:41
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.06.2015 09:25

Νεκρός σε τροχαίο ο Ρώσος Ολυμπιονίκης Σάρικοφ

08.06.2015 09:25
Νεκρός σε τροχαίο ο Ρώσος Ολυμπιονίκης Σάρικοφ - Media

Ο Ρώσος πρωταθλητής της ξιφασκίας, Σεργκέι Σάρικοφ, διπλός χρυσός Ολυμπιονίκης στη σπάθη, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, στα προάστια της Μόσχας. 

 

Ο Ρώσος πρωταθλητής της ξιφασκίας, Σεργκέι Σάρικοφ, διπλός χρυσός Ολυμπιονίκης στη σπάθη στους αγώνες της Ατλάντα το 1996 και του Σίδνεϊ το 2000, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στα προάστια της Μόσχας.

Σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ ο 40χρονος Σάρικοφ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Εκτός των δύο Ολυμπιακών μεταλίων, ο Σάρικοφ, είχε επίσης τρία χρυσά μετάλλια σε παγκόσμια και άλλα πέντε σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Χτυπά πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και αεροδρόμιο στο Ιράκ, απειλές προς Ευρώπη αν εμπλακεί – Ισραηλινό σφυροκόπημα Βηρυτό – Όλες οι εξελίξεις

petrelaio 654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουάσινγκτον εξετάζει την άρση των κυρώσεων σε περισσότερο ρωσικό πετρέλαιο

DBRS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

DBRS: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερή τάση

asthenoforo new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Λουτράκι: Νεκρός 20χρονος σε μετωπική σύγκρουση δικύκλων

bodiroga
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Κατέβασε το λάβαρο του Μποντιρόγκα στο ΟΑΚΑ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαιτησία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

triantafillos-new
LIFESTYLE

Τριαντάφυλλος: Χώρισε μετά από 19 χρόνια γάμου - «Δεν ήμουν κι ο καλύτερος σύζυγος» (Video)

traino new
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Γιατί έβαψαν τα βαγόνια ροζ

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

patriot usa
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνικοί Patriot για την Βουλγαρία: Ένα φαινομενικά ακατανόητο αίτημα από Σόφια και ένα αναπόφευκτο «ναι» από Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 01:09
iran
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Χτυπά πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και αεροδρόμιο στο Ιράκ, απειλές προς Ευρώπη αν εμπλακεί – Ισραηλινό σφυροκόπημα Βηρυτό – Όλες οι εξελίξεις

petrelaio 654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουάσινγκτον εξετάζει την άρση των κυρώσεων σε περισσότερο ρωσικό πετρέλαιο

DBRS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

DBRS: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερή τάση

1 / 3