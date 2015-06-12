Ιταλία: Ελληνίδα πέθανε στη διάρκεια εξωσωματικής γονιμοποίησης

Μια 38χρονη γυναίκα ελληνικής καταγωγής, η Αριάννα Ακριβούλη, έχασε την ζωή της κοντά στο Μπάρι, κατά την διάρκεια διαδικασίας εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η γυναίκα, η οποία ήταν μόνιμος κάτοικος Ιταλίας, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης φέρεται να έχασε την ζωή της κατά την διάρκεια διαδικασίας απορρόφησης του ωοθυλακικού υγρού.

Η εισαγγελία του Μπάρι ξεκίνησε έρευνα και δυο γιατροί του νοσοκομείου του Κονβερσάνο, όπου άφησε την τελευταία της πνοή η γυναίκα, έλαβαν κλήση σε απολογία για συνέργεια σε ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Παράλληλα, έρευνα ξεκίνησε και το υπουργείο Υγείας. Η αρμόδια υπουργός, Μπεατρίτσε Λορεντσίν, απέστειλε στο Κονβερσάνο της Απουλίας ομάδα ειδικών για να εξακριβώσουν τα αίτια του θανάτου της γυναίκας. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται εντός 48 ωρών.

Οι δυο γιατροί, μιλώντας στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, υποστήριξαν ότι ο θάνατος προήλθε από επιπλοκές που ήταν αδύνατον να προβλεφθούν. Παραδέχθηκαν όμως ότι δεν είναι σε θέση να αναφέρουν την ακριβή αιτία των επιπλοκών αυτών. Οι εισαγγελικές αρχές του Μπάρι αναμένουν περαιτέρω στοιχεία από την νεκροψία της άτυχης γυναίκας.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία του Έλληνα 83χρονου πατέρα της Αριάννας Ακριβούλη στους καραμπινιέρους.«Είμαστε συγκλονισμένοι, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι» δήλωσε στα ιταλικά ΜΜΕ η αδελφή της Αλεσάντρα.