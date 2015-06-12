Στρος Καν: Συμμετείχα σε όργια γιατί ήθελα αναψυχή «όσο έσωζα τον κόσμο»

Μια άλλη εκδοχή για τη συμμετοχή του στα όργια έδωσε στο γαλλικό δικαστήριο, ο άλλοτε ισχυρός άνδρας του ΔΝΤ Ντομινίκ Στρος Καν, ο οποίος κατηγορείται για μαστροπεία.

Όπως είπε στους δικαστές είχε ανάγκη να συμμετέχει σε «συνεδρίες αναψυχής» γιατί ήταν απασχολημένος «όσο έσωζε τον κόσμο» που αντιμετώπιζε μία από μια από τις χειρότερες οικονομικές κρίσεις της ιστορίας του.

Σήμερα αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου της Λιλ για τον Στρος Καν ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες «εκ προθέσεως μαστροπείας».

Κατά τις τρεις εβδομάδες που προηγήθηκαν ο Γάλλος πολιτικός επέμεινε στη γραμμή ότι δεν γνώριζε πως οι νεαρές γυναίκες που συμμετείχαν στα όργια ήταν πόρνες, αλλά απλώς «ελευθεριάζουσες νέες» όπως τις χαρακτήριζε.