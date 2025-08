Η Ελένη Λουκά άρπαξε το μικρόφωνο Αμερικανού δημοσιογράφου, το έβαλε στα πόδια και στο τέλος… έβγαλαν selfie μαζί! (Video)

Είσαι ο Joe Weisenthal, δημοσιογράφος του Bloomberg TV και μεταδίδεις ρεπορτάζ από την Αθήνα. Ξαφνικά βλέπεις να έρχεται προς το μέρος σου η Ελένη Λουκά.. Τι κάνεις;

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος δεν ήξερε τι τον… βρήκε όταν η γνωστή και μη εξαιρετέα στους Έλληνες, Ελένη Λουκά, τον πλησίασε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης από την πλατεία Συντάγματος και… του άρπαξε το μικρόφωνο! Όπως είναι φυσικό, ο δημοσιογράφος (παρά την αρχική του αταραξία) μαζί με έναν τεχνικό την… πήραν στο κυνήγι.

Το σπαρταριστό αυτό γεγονός έλαβε τέλος λίγο αργότερα με το ρεπορτάζ του Joe Weisenthal να συνεχίζεται και τον ίδιο να ανεβάζει μετά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter selfie μαζί με την Ελένη Λουκά «στο πνεύμα της διεθνούς φιλίας» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

In the spirit of international friendship, me and the lady who interrupted our shot took a selfie together pic.twitter.com/5kPIftXscl

— Joseph Weisenthal (@TheStalwart) July 6, 2015