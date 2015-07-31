Εξηγήσεις για δύο κακουργήματα καλείται να δώσει ο στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, Σταύρος Παπασταύρου

Μετά τις 15 Αυγούστου θα βρεθεί ενώπιον του Εισαγγελέα ο στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνης Σαμαρά Στάυρος Παπασταύρου ο οποίος κλήθηκε σε ανωμοτί κατάθεση για την υπόθεση της “λίστας Λαγκάρντ”.

Μετά τις 15 Αυγούστου θα βρεθεί ενώπιον του Εισαγγελέα ο στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνης Σαμαρά Στάυρος Παπασταύρου ο οποίος κλήθηκε σε ανωμοτί κατάθεση για την υπόθεση της “λίστας Λαγκάρντ”.

Ο δικηγόρος κ. Παπασταύρου κλήθηκε από τον επίκουρο Οικονομικό Εισαγγελέα Ι.Δραγάτση, σε κατάθεση με την ιδιότητα του υπόπτου για την διάπραξη των αδικημάτων της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, αδικήματα που αφορούν την εμπλοκή του σε λογαριασμό ύψους περίπου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ στην τράπεζα HCBS που περιλαμβάνεται στο υλικό της “λίστας Λαγκάρντ”.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κληθείς ως ύποπτος δεν εμφανίστηκε στον Εισαγγελέα αλλά δια του συνηγόρου του ζητησε προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει τις εξηγήσεις του για την υπόθεση. Η ακριβής ημερομηνία που θα βρεθεί ενώπιον του κ. Δραγάτση θα οριστεί μετά τις 15 Αυγούστου.

Για τα ίδια αδικήματα έχει και κληθεί σε εξηγήσεις και η μητέρα του Στ. Παπασταύρο, καθώς ήταν συνδικαιούχος στον υπό διερεύνηση λογαριασμό στην ελβετική τράπεζα.

Τι λέει ο Σταύρος Παπασταύρου

Τον ισχυρισμό ότι το ποσό των περίπου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, στην ελβετική HSBC για τον οποίο ελέγχεται από τον οικονομικό εισαγγελέα, δεν είναι δικό του κεφάλαιο, φέρεται να προβάλει ο δικηγόρος, στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Σταύρος Παπασταύρος.

Ο κληθείς σε εξηγήσεις για δύο κακουργήματα δικηγόρος, φέρεται να υποστηρίζει πως το επίμαχο ποσό σχετίζεται με τον επιχειρηματία Σάμπι Μιωνή και ότι ο ίδιος είχε απλώς τη διαχείριση του λογαριασμού.

Σημειώνεται ότι στον επίμαχο λογαριασμό ήταν επίσης συνδικαιούχοι ο πατέρας του δικηγόρου, ο οποίος έχει αποβιώσει, αλλά και η μητέρα του η οποία καλείται επίσης σε εξηγήσεις για τις ίδιες αξιόποινες πράξεις.

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, ο κ. Παπασταύρου θα πρέπει να αποδείξει τον ισχυρισμό που προβάλει προσκομίζοντας στον εισαγγελέα πληρεξούσια ή άλλα στοιχεία και παραστατικά, κάτι που αναμένεται να ζητηθεί και από τον κ. Μιωνή, ο οποίος, επίσης, ελέγχεται για την υπόθεση.