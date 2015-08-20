Πρώην παίκτες του Ολυμπιακού: Ο καθρέφτης και το τζελ είναι σημαντικότερα για τον Μίτσελ

Η πρόσληψη του Μίτσελ στην τεχνική ηγεσία της Μαρσέιγ, έδωσε όπως φαίνεται την ευκαιρία στους πρώην παίκτες των Ερυθρόλευκων Μπονγκ και Γιαταμπαρέ να εκφράσουν την άποψή τους – η οποία δεν ήταν η καλύτερη – για τον Ισπανό με σχόλια τα οποία δεν τιμούν καθόλου τον πρώην τεχνικό του Ολυμπιακού.

Ο Καμερουνέζος έδωσε κουράγιο στους παίκτες της Μαρσέιγ και τόνισε ότι σημαντικότερα απ’ τις νίκες θα ‘ναι οι… καθρέφτες και το τζελ για τα μαλλιά. Αναφερόμενος λοιπόν στην πρόσληψη του Ισπανού από τη Μαρσέιγ, ο αμυντικός της Μπράιτον έβγαλε τ’ απωθημένα του. Και σε δυο αναρτήσεις του στο twitter έγραψε χαρακτηριστικά:

«Κουράγιο στους παίκτες της Μαρσέιγ αν αναλάβει προπονητής ο Μίτσελ»….«Ένας καθρέφτης και το τζελ για τα μαλλιά θα είναι πιο σημαντικά από τις νίκες της Μαρσέιγ».

Τα «καρφιά» του Μπονγκ συμπλήρωσε ο Γιαταμπαρέ προς τον Μίτσελ, οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε:

«Με έκανε να μισήσω το ποδόσφαιρο, κυκλοφορούσε για να ποζάρει στον φακό. Μπορεί η ομάδα να πήρε μαζί του δύο πρωταθλήματα, αλλά δεν έχω καλά λόγια να πω. Είναι ένας εγωκεντρικός άνθρωπος. Σαν ποδοσφαιριστής της Ρεάλ ήταν σταρ κι ακόμη ζει σαν τέτοιος. Από τη στιγμή που ήρθε, είχα πρόβλημα. Με έβαζε να παίζω δεξιά στη μεσαία γραμμή, μια θέση στην οποία δεν αισθάνομαι άνετα. Πήγα να τον συναντήσω και του εξήγησα. Μου είπε ‘άκου, ήθελα έναν δεξιό μέσο και μου είπαν ότι παίζεις εκεί. Έμαθα στη συνέχεια πως ο ίδιος με ήθελε στην ομάδα, αλλά σταδιακά έχασα τη θέση μου».

Και συνέχισε: «Συμφωνώ με όσα είπε ο Μπονγκ. Γέλασα, γιατί κι εγώ σκεφτόμουν το ίδιο. Θα δείτε πώς θα χρησιμοποιεί τους δημοσιογράφους. Του αρέσει να τον φωτογραφίζουν πριν από τους αγώνες. Πάντα κυκλοφορούσε στο γήπεδο κι έπαιρνε πόζες».