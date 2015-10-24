15 πράγματα που δεν γνωρίζαμε για τον Τιτανικό

Μπορεί να πρόκειται για το πιο γνωστό ναυάγιο της ιστορίας, να έχει γίνει μια από τις πιο πολυβραβευμένες ταινίες όλων των εποχών, αυτό όμως δεν σημαίνει πως έχουμε μάθει και τα πάντα γι αυτό.

Η βρετανική Daily Echo , παρουσιάζει μια σειρά γεγονότα, σχετικά με το ναυάγιο που σημειώθηκε στις 15 Απριλίου του 1912, κάποια εκ των οποίων φαίνεται πως θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την τραγωδία.

Το παγόβουνο εθεάθη ένα λεπτό πριν την σύγκρουση, όμως χρειάστηκε άλλο μισό λεπτό, μέχρι ο πρώτος αξιωματούχος να δώσει εντολή για ελιγμό. Χωρίς την καθυστέρηση ίσως ο Τιτανικός να είχε αποφύγει το παγόβουνο. Την προηγούμενη του ταξιδιού μέρα, ο Τιτανικός έχει λάβει στον ασύρματο αρκετές προειδοποιήσεις για μεγάλα παγόβουνα που βρίσκονταν στο δρόμο του. Είχε περάσει ήδη μια ώρα από την πρόσκρουση στο παγόβουνο, όταν το πλήρωμα άρχισε να ετοιμάζει τις σωσίβιες λέμβους. Για να αντιληφθεί κανείς, ότι δεν υπήρχε συνείδηση του τι είχε συμβεί, αξίζει να σημειωθεί πως από τα μεγάλα κομμάτια πάγου που έπεσαν στο κατάστρωμα μετά την πρόσκρουση, οι επιβάτες έπαιζαν… χιονοπόλεμο!!! Όλοι οι μηχανικοί του πλοίου έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο. Παρέμειναν στις θέσεις τους μέχρι να βυθιστεί το πλοίο, προκειμένου να λειτουργούν τις μηχανές για να διασωθούν οι επιβάτες. Ο πλουσιότερος επιβάτης που χάθηκε με το πλοίο ήταν ο Τζον Τζέικομπ Αστορ IV. H περιουσία του ανερχόταν στα 85 εκατομμύρια δολάρια. Περίπου 2 δισ δολάρια με σημερινά δεδομένα. Επίσης ένας ακόμη επιβάτης που πνίγηκε είχε επιβιώσει από ναυάγιοκαι πυρκαγιά το 1871. Ο αρχιμάγειρας του πλοίου Τσαρλς Τζούγκιν, ένας από τους διασωθέντες του ναυαγίου, κολύμπησε 2μιση ώρες στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού, μέχρι να τον βρουν και να τον σώσουν. Απέδωσε την σωτηρία του στις τεράστιες ποσότητες ουίσκι που κατανάλωνε λίγη ώρα πριν τη σύγκρουση με το παγόβουνο. Οι πρώτες εφημερίδες της εποχής έγραψαν ότι δεν υπήρχαν θύματα στο ναυάγιο. Χρειάστηκαν 2 ημέρες μέχρι να ανακοινωθεί ο αριθμός των θυμάτων. Τη στιγμή που βυθίστηκε το πλοίο, τα νερά του Ατλαντικού ήταν -2 βαθμοί Κελσίου. 2 βαθμούς κάτω από το σημείο ψύξης. Οι ανέσεις του πλοίου περιλάμβαναν ένα παριζιάνικο καφέ, κήπους για τσάι, γυμναστήριο, βιβλιοθήκη, κουρείο, ασανσέρ και θερμαινόμενη πισίνα. Τα εντυπωσιακά Τούρκικα λουτρά ήταν σχεδιασμένα μόνο για επιβάτες της πρώτης θέσης. Περισσότεροι από 700 επιβάτες τρίτης θέσης αναγκάζονταν να μοιραστούν τα δύο μπάνια που τους αναλογούσαν. Υπήρχε μία αληθινή ιστορία έρωτα και αυτοθυσίας στον Τιτανικό. Ο Ισιντορ Στράους, συνιδιοκτήτης του Macy’s department store και η σύζυγος του Ιντα ήταν επιβάτες της πρώτης θέσης, παντρεμένοι για 41 χρόνια. Ο Ισιντορ αρνήθηκε να ανέβει στη λέμβο με τη γυναίκα του, τονίζοντας ότι πρέπει να σωθούν τα γυναικόπαιδα. Η σύζυγος του τότε βγήκε από τη λέμβο και γύρισε μαζί του στο πλοίο που βυθιζόταν. Μαρτυρίες λένε ότι βυθίστηκαν μαζί με το πλοίο κρατώντας ο ένας τα χέρια του άλλου. Οι μουσικοί έπαιζαν για 2 ώρες και 5 λεπτά μέχρι τη βύθιση του πλοίου. 14 χρόνια πριν το τραγικό ναυάγιο, ο Μόργκαν Ρόμπερτσον είχε γράψει το διήγημα «Futility» που αναφερόταν στο ναυάγιο ενός «αβύθιστου» πλοίου που ονομαζόταν Τιτάνας και βυθίστηκε χτυπώντας ένα παγόβουνο στον Ατλαντικό. Ούτε ο αληθινός Τιτανικός, ούτε ο φανταστικός Τιτάνας στο βιβλίο είχαν αρκετές σωσίβιες λέμβους για τους επιβάτες τους. Ο Τιτανικός έπρεπε να έχει 64 λέμβους και είχε μόνο 20, οι οποίες δεν γέμισαν καν ολόκληρες.

Πηγή: iefimerida.gr