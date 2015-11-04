Συνελήφθησαν 49 Κροάτες και Σέρβοι οπαδοί – Έφοδοι σε ξενοδοχεία και συνδέσμους

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν, οι προσαγωγές Κροατών οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ και Σέρβων οπαδών του Ερυθρού Αστέρα, που έχει πραγματοποιήσει μέχρι τώρα, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικού Χώρους της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν 45 Κροάτες (που βρίσκονται στην Αθήνα για τον αποψινό αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Τσάμπιονς Λιγκ), από τους συνολικά 77 που έχουν προσαχθεί μέχρι τώρα, και 4 από τους 5 Σέρβους που προσήχθησαν.

Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για τις κατά περίπτωση παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών.

Παράλληλα, η Αστυνομία προχώρησε και σε προσαγωγές 8 Ελλήνων οπαδών.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι Κροάτες και Σέρβοι οπαδοί, που εντοπίστηκαν σε ξενοδοχεία της Αθήνας, αλλά και σε σύνδεσμο φιλάθλων ελληνικής ομάδας, είχαν στην κατοχή τους σιδερογροθιές, φωτοβολίδες, διάφορα εργαλεία, αλλά και ναρκωτικές ουσίες.