Αυτό είναι το κορίτσι-σαμουράι – 9χρονη κλέβει τις εντυπώσεις με ένα… κατάνα (Videos)

Άλλα κορίτσια στην ηλικία των 9 παίζουν με κούκλες. Όχι όμως η Ιρλανδή Τζέιν ΜακΠάρλαντ, η οποία έχει γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο για τη δεξιοτεχνία της στο… σπαθί Κατάνα!

Η μικρή που έγινε γνωστή στο κοινό με την εμφάνισή της στο τηλεοπτικό σόου «Βρετανία έχεις ταλέντο» εντυπωσιάζει με τις κινήσεις της και δείχνει πως δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από έναν σαμουράι.