Αυτό είναι το κορίτσι-σαμουράι – 9χρονη κλέβει τις εντυπώσεις με ένα… κατάνα (Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Άλλα κορίτσια στην ηλικία των 9 παίζουν με κούκλες. Όχι όμως η Ιρλανδή Τζέιν ΜακΠάρλαντ…
Άλλα κορίτσια στην ηλικία των 9 παίζουν με κούκλες. Όχι όμως η Ιρλανδή Τζέιν ΜακΠάρλαντ, η οποία έχει γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο για τη δεξιοτεχνία της στο… σπαθί Κατάνα!
Η μικρή που έγινε γνωστή στο κοινό με την εμφάνισή της στο τηλεοπτικό σόου «Βρετανία έχεις ταλέντο» εντυπωσιάζει με τις κινήσεις της και δείχνει πως δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από έναν σαμουράι.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.